이원택 "전북 산업대전환 핵심축 피지컬AI 육성"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

도지사 직속 혁신본부·첨단산업지구 조성 구상

전략위원회 발족·공공기관 유치 통한 산업생태계 구축

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 민주당 전북도지사 후보가 26일 피지컬AI를 전북 미래 산업의 핵심 성장축으로 육성해 대한민국 대표 거점으로 만들겠다는 청사진을 제시했다.

이 후보는 이날 선거사무소에서 열린 '전북 피지컬AI 정책 전달식'에 참석해 제조혁신피지컬AI협회(PAMA), 전북IT산업협회, 관련 기업 관계자들로부터 전북 피지컬AI 국가 전략 육성 방안을 제안받고 "도정 핵심 전략으로 적극 추진하겠다"고 밝혔다.

'전북 피지컬AI 정책 전달식'[사진=이원택 캠프]2026.05.26 lbs0964@newspim.com

이날 참석자들은 산업 현장의 애로사항과 함께 피지컬AI 생태계 조성 방안을 설명하며 전북이 관련 산업을 선도해야 한다고 강조했다.

PAMA는 △도지사 직속 AI·피지컬AI 조직 신설 △AI·피지컬AI 첨단산업지구 조성 △관련 진흥기관 통합 △전북인공지능전략기획위원회 발족 △2차 공공기관 유치 등을 제안했다.

특히 도지사 직속 '피지컬AI 혁신본부'를 설치해 국비 확보와 대형 연구개발(R&D) 사업을 총괄하고 전북대학교 실증랩 일대를 '피지컬AI 규제자유특구'로 지정해 개방형 테스트베드를 구축하는 방안이 제시됐다.

또 IT·SW와 로봇, 부품 분야로 분산된 도내 지원기관을 통합한 전담 진흥기관을 설립해 기업 실증부터 양산까지 원스톱 지원체계를 마련해야 한다는 의견도 나왔다.

이와 함께 14개 시군과 대학, 기업, 연구기관이 참여하는 전략위원회를 운영하고 국토교통과학기술진흥원(KAIA) 등 핵심 공공기관 유치와 제조·통신 분야 실증 인프라 확대를 통해 전북을 피지컬AI 중심지로 육성하자는 제안도 이어졌다.

차기 도정에 '피지컬AI 경제부지사' 기용 방안을 검토 중인 이 후보는 "피지컬AI는 제조와 물류, 로봇, 농생명, 서비스 산업 등 현실 세계를 움직이는 기술"이라며 "전북의 제조 기반과 농생명 인프라, 새만금 산업 기반이 결합하면 전국 최고 수준의 산업 생태계를 구축할 수 있다"고 말했다.

이어 "이번 정책 제안은 단순한 산업 육성을 넘어 전북 미래 100년을 책임질 성장 전략"이라며 "이재명 대통령 임기 내 민주당 원팀의 힘으로 국가사업과 기업 투자, 핵심 인프라를 유치해 대한민국 피지컬AI 수도의 초석을 마련하겠다"고 강조했다.

lbs0964@newspim.com