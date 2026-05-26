대전조달청, 세종교육청·대전서부교육청 현장 간담회

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전지방조달청이 세종시교육청과 대전서부교육지원청을 찾아 혁신제품 구매 제도와 지역기업 판로 지원 정책 등을 설명하고 현장 의견 청취에 나섰다.

대전지방조달청은 26일 세종시교육청과 대전서부교육지원청을 방문해 '찾아가는 수요기관 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

찾아가는 수요기관 간담회. [사진=대전지방조달청] 2026.05.26 gyun507@newspim.com

이번 간담회에서는 올해 상반기 신속집행 추진 방향과 함께 수요기관 맞춤형 혁신제품 우선구매 제도를 중점 안내했다.

혁신제품 구매 제도는 조달청 예산으로 혁신제품을 구매해 공공기관이 직접 사용해볼 수 있도록 지원하고 혁신기업에는 초기 판로 확보와 현장 성능 개선 기회를 제공하는 사업이다.

대전조달청은 또 지역 우수기업의 공공조달시장 진입 확대를 위해 '파트너십데이', '공공조달길잡이' 등 조달 지원 정책을 소개하고 충남지역 전통문화상품 판로 지원 방안도 함께 설명했다.

간담회에서는 수요기관의 애로사항과 건의사항도 청취하며 조달서비스 개선 방향에 대한 의견을 나눴다.

최병수 청장은 "고객인 수요기관 의견을 적극 반영해 조달서비스 품질 향상에 힘쓰겠다"며 "앞으로도 현장 중심 적극행정을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com