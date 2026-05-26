김영록 전남지사 "정용진 '5·18 탱크데이' 사과 맹탕"

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 전남지사가 신세계그룹의 '5·18 탱크데이' 사과를 두고 진정성 부족을 지적하며 재차 사과를 촉구했다.

김영록 전남도지사는 26일 입장문을 내고 정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과에 대해 "일말의 진정성도 없는 맹탕 회견"이라며 "참담함을 금할 수 없다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스에서 스타벅스코리아의 '탱크데이' 프로모션 논란과 관련해 대국민 사과를 하고 있다. 2026.05.26 mironj19@newspim.com

김 지사는 "회장이 '모든 책임은 본인에게 있다'고 했지만 경영진은 조사 결과 고의성을 입증할 명확한 증거가 없다고 했다"며 "면피성 사과와 책임 회피로 일관했다"고 지적했다.

신세계 경영진이 발표한 조사 결과에 대해서도 강한 불신을 드러냈다.

김영록 지사는 "대표이사까지 4단계 결재 과정 동안 누구도 문제를 인지하지 못했고, 직원 일부가 휴대폰 제출을 거부해 고의성을 입증하지 못했다는 해명은 말이 안되는 소리"라고 일축했다.

특히 "사과문 내용 중에 '각자의 생각은 다를 수 있다'는 표현은 귀를 의심케 했다"며 "5·18민주화운동은 이미 역사적 법적 판단이 끝난 사안이다. 쿠데타와 국가폭력은 용서받지 못할 범죄며 이에 맞선 시민 항거는 대한민국 민주주의의 당당한 뿌리가 됐다"고 강조했다.

그러면서 "악어의 눈물에 속아 넘어갈 국민은 더 이상 없다"며 "비뚤어진 역사관을 바로 세우고 오월 영령 앞에 제대로 사과해야 한다"고 말했다.

그러면서 "역사를 조롱한 기업에 대한 국민의 관용은 더 이상 남아 있지 않다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com