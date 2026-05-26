안민석 후보 "문해력·예술·스포츠 결합한 'LAS 교육'으로 대전환"

독서·토론 수업 확대 및 누구나 악기 하나·스포츠 1종목 즐기는 학교 조성



[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보가 26일 경기도의회에서 기자회견을 열고 문해력·문화예술·스포츠를 결합한 '경기 LAS(Literacy·Arte·Sports) 문예체 교육대전환'을 선언했다.

안민석 후보는 '경기 LAS(Literacy·Arte·Sports) 문예체 교육대전환'을 선언했다. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

안 후보는 "경쟁 교육에 매몰되어 신음하는 아이들을 치유하고 회복하는 교육, 미래를 준비하는 교육으로 전환하겠다"라며 "미래의 교육은 누군가를 밟고 올라서는 경쟁이 아니라 서로의 부족함을 채워주고 함께 살아가는 공존의 가치를 가르쳐야 한다"라고 전인교육의 필요성을 강조했다.

이어 "인공지능(AI) 시대에는 무엇보다 문화시민 교육, 인성교육, 정서교육, 건강한 신체 교육이 필요하다"라며 "LAS 교육으로 아이들에게 등교가 즐거운 학교를 만들어주고 부모님의 사교육비를 줄이도록 무상교육을 실시하겠다"라고 밝혔다.

안 후보가 제시한 'LAS 교육'은 문해력(Literacy), 문화예술(Arte), 스포츠(Sports)를 세 축으로 삼는다.

'LAS 교육'은 문해력(Literacy), 문화예술(Arte), 스포츠(Sports)를 세 축으로 삼는다. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

문해력 교육 분야에서는 책 읽기와 글쓰기, 질문과 토론 중심의 수업을 확대해 학생들의 사고력과 표현력, 미디어 이해 능력을 키우겠다는 구상이다. 안 후보는 단순 암기식 교육에서 벗어나 창의력과 상상력을 기르기 위해 모든 학생이 초·중·고교 재학 기간 중 100권 이상의 책을 읽도록 지원하겠다고 확약했다.

문화예술 교육은 음악·미술·공연·디자인·영상·K-팝 댄스·오케스트라·지역 문화체험 등 학생들이 예술을 직접 경험하고 표현할 수 있도록 돕는 내용이다. 누구나 악기 하나쯤은 다룰 수 있게 하고 원하는 학교에는 오케스트라 운영을 지원한다는 방침을 세웠다.

스포츠 교육 분야는 몸과 마음을 함께 돌보는 '평생동행 건강시민 교육'을 지향한다. 안 후보는 "스포츠는 단순한 신체활동이 아니라 자기극복과 자기관리, 도전정신, 배려와 공동체 의식을 배우는 살아있는 인성교육"이라며 누구나 스포츠 1종목, 수영, 3km 달리기 등 다양한 운동을 즐길 수 있는 환경을 만들겠다고 덧붙였다.

안 후보는 "책 읽고 토론하는 학교, 예술과 문화가 살아있는 학교, 웃음과 건강이 있는 학교를 만들겠다"라며 "누구나 경제적 부담 없이 문예체 교육을 즐기고 지역사회와 함께 성장하는 경기교육 대전환을 실현하겠다"라고 약속했다.

안민석 후보는 "책 읽고 토론하는 학교, 예술과 문화가 살아있는 학교, 웃음과 건강이 있는 학교를 만들겠다"라고 전했다. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

현재 도내 교육감 후보 진영은 공교육 내실화와 학생 복지 확대를 핵심으로 한 맞춤형 정책 공약을 잇달아 발표하며 유세 전을 이어가고 있다.

beignn@newspim.com