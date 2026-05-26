장성 황룡강 음악힐링축제 사흘간 10만명 다녀가

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"힐링 축제의 명성 이어가겠다"

장성 뮤직 페스티벌. [사진=장성군] 2026.05.26 bless4ya@newspim.com

[장성=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남 장성군이 '황룡강 음악힐링축제'에 수만명의 관람객을 불러모으며 3일간의 대장정을 마무리했다.

26일 장성군에 따르면 지난 23~25일까지 사흘간 황룡강 일원에서 열린 이번 축제에 약 10만명이 다녀간 것으로 자체 집계됐다.

축제장은 봄꽃의 향취를 느끼고 낭만적인 음악 선율을 즐기기 위한 인파로 연일 북적거렸다.

홍진영, 로이킴 등 유명 가수로 구성된 무대 공연과 최초 시도인 '버스킹 전국대회' 등 콘텐츠로 모객 효과를 높였다는 분석이다.

축제의 활력을 높이고 체류 시간을 늘리고자 기획한 키링 증정 이벤트도 좋은 반응을 이끌었다는 후문이다.

또 지역에서 소비한 5만원 이상 영수증을 제출하거나 고향사랑기부에 동참한 사람에게 축제 앞좌석 티켓을 제공한 점도 주효했다.

심우정 장성군수 권한대행은 "축제가 성공적으로 개최될 수 있도록 노력해 주신 군민과 공직자 여러분께 깊이 감사드린다"면서 "앞으로도 대한민국 대표 힐링 축제의 명성을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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