해남군, 장마 전 소교량 23곳 전수 점검

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재해취약지 집중 관리

[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남군이 장마철을 앞두고 소교량 등 재해취약시설 안전점검을 강화한다.

해남군은 26일부터 10개 읍·면 하천 내 소교량 23개소를 대상으로 특별 안전점검에 착수했다고 밝혔다.

이번 점검은 기후변화로 재난 발생 가능성이 높아진 가운데 안전 사각지대에 놓이기 쉬운 소교량을 사전에 점검해 인명과 재산 피해를 예방하기 위해 마련됐다.

해남군청 전경 [사진=조은정 기자]

점검은 안전관리자문단 소속 토목 구조 전문가와 합동으로 진행된다. 군은 노후 소교량의 구조적 안정성과 위험도를 정밀 평가하고 결함이 확인된 시설에 대해서는 보수·보강과 정밀안전진단을 추진할 계획이다.

군은 앞서 15일부터 10월 15일까지를 여름철 재난대책 기간으로 정하고 비상 대응체계를 유지하고 있다. 인명피해 우려지역 10개소와 급경사지 87개소에 대한 점검을 실시해 위험요인을 사전 제거했다.

또 지난 18일부터 29일까지 방조제 50개소에 대한 안전점검을 진행 중이다. 균열, 침하, 누수 여부와 배수시설 상태를 집중 점검하고 상시 예찰과 비상 대응체계를 유지할 방침이다.

이와 함께 도심 침수 예방을 위해 도시계획도로 빗물받이 준설을 해남읍을 시작으로 6월까지 완료할 계획이다. 집중호우 발생 시에는 현장 인력을 즉시 투입해 배수 상태를 점검하는 등 대응력을 강화한다.

헤남군 관계자는 "예측이 어려운 기후재난에 대비해 사전 점검을 강화하고 위험요인을 제거해 주민 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com