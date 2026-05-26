진주시, 30년 이상 기업 '모범장수기업' 선정…지역 경제 활성화 기대

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고용과 경제 기여도 평가 기준

기업 활동 지속과 생태계 조성

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 30년 이상 지역 산업 현장을 지켜온 제조업 중소기업을 '모범장수기업'으로 선정해 지원하는 사업을 추진한다고 26일 밝혔다.

시는 '진주시 모범장수기업 육성 및 지원에 관한 조례'에 근거해 장기간 기업 활동을 이어오며 지역 산업 기반을 다지고 고용과 경제 발전에 기여한 기업을 발굴해 지원한다.

사진은 진주시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2024.02.15.

지난해까지 2년 동안 모두 6개 기업을 모범장수기업으로 선정해 왔으며 기업 현장에서의 관심과 참여도 꾸준히 늘고 있다.

신청 대상은 진주시 관내에 공장을 등록하고 제조업을 영위하는 중소기업 가운데 업력이 30년 이상이고 최근 3년 평균 상시근로자 수가 20인 이상인 기업이다. 해당 요건을 충족한 기업이 신청하면 심사를 거쳐 최종 대상 기업을 가린다.

선정된 기업에는 '모범장수기업' 인증패가 수여되며, 중소기업 육성기금 우대자금, 근무환경 개선사업 등 진주시가 시행하는 각종 기업 지원 시책에서 우선 지원을 받는다. 시는 재정·금융·근로환경 분야를 중심으로 다양한 지원 수단을 연계해 장기 기업 활동을 뒷받침할 계획이다.

신청 기간은 27일부터 오는 6월 26일까지다. 접수는 진주시청 기업통상과를 방문하거나 우편으로 하면 된다. 모범장수기업은 관련 위원회의 심사를 거쳐 종합 평가 점수 상위 3개 이내 기업을 선정하며, 심사에서는 기업 업력, 재무 건전성, 지역경제 기여도, 사회적 책임 이행, 직원 복리후생 등이 주요 평가 항목으로 반영된다.

시 관계자는 "오랜 기간 지역에서 뿌리내린 기업은 진주의 중요한 자산"이라며 "모범장수기업 제도와 다양한 지원 정책을 통해 향토기업이 지역과 함께 성장하는 산업 생태계를 조성해 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com