창녕군, 고유가 피해지원금 신청률 제고…찾아가는 접수 서비스 운영

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찾아가는 서비스로 주민 편의 강화

미신청자 발굴로 군민 지원 확대



[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군이 고유가 피해지원금과 경남도민 생활지원금 신청률을 높이기 위해 찾아가는 신청 접수에 나섰다.

군은 26일 군청 군정회의실에서 관련 부서 간부 회의를 열고 고유가 피해지원금과 경남도민 생활지원금의 찾아가는 신청 집중 운영계획을 논의했다고 밝혔다. 군은 회의에서 읍·면별 미신청 현황을 점검하고 현장 신청을 확대하는 방안을 협의했다.

26일 오전 경남 창녕군정 회의실에서 열린 고유가 피해지원금과 경남도민 생활지원금 찾아가는 신청 집중 운영을 위한 간부 회의[사진=창녕군] 2026.05.26

찾아가는 신청 운영은 오는29일까지 집중 실시한다. 대상은 읍·면에 거주하는 고령자, 거동이 불편한 주민 등 직접 방문 신청이 필요한 주민과 경로당, 마을회관, 노인요양시설, 장애인 거주시설 이용자 등이다.

군은 각 읍·면 담당 공무원과 기간제 근로자를 중심으로 미신청자 수요를 사전에 파악한 뒤 마을 단위 방문과 현장 접수를 진행할 계획이다. 특히 경로당, 마을회관, 요양병원 등은 시설 측과 사전 협의를 거쳐 단체 신청·접수를 진행하기로 했다.

고유가 피해지원금은 소득하위 70%와 차상위계층, 한부모가족, 기초생활수급자에게 가구별로 20만 원에서 60만 원까지 차등 지급한다. 신청 기간은 7월 3일까지다.

경남도민 생활지원금은 2026년 3월 18일을 기준으로 경남도에 주민등록이 되어 있는 도민을 대상으로 1인당 10만 원을 지급한다. 신청 및 접수 기간은 6월 30일까지다.

심상철 군수 권한대행은 "지원금 신청이 시작된 지 한 달 정도 경과한 현재 관내 고유가 피해지원금은 약 78%, 경남도민 생활지원금은 약 84% 수준의 신청률을 보이고 있다"며 "찾아가는 신청 접수를 통해 미신청자를 적극 발굴해 군민 한 사람도 누락되지 않도록 지원금을 지급하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com