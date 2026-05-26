[6·3 지선] 오세훈 "서소문 고가차도 붕괴 사고 현장 대응…선거운동 전면 중단"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 26일 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고와 관련, 예정된 선거 일정을 전면 중단하고 현장 대응에 나섰다.

오세훈 후보는 이날 오후 페이스북을 통해 "서소문 고가 차도 철거 과정에서 붕괴 사고가 발생했다는 소식을 접했다"며 "이 시간 이후로 선거 운동을 중단하고, 즉시 사고 상황을 직접 살피기 위해 현장으로 가겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 오전 서울 종로구 대왕빌딩 선거캠프에서 도시철도 7개 노선 조기 착공·조기 완공을 통해 '내 집 앞 10분 전철역' 시대를 열겠다는 공약 발표를 마친 뒤 취재진 질의에 답하고 있다. 2026.05.26 jk31@newspim.com

오 후보는 "서울시와 관계 당국은 인명 피해가 발생하지 않도록 신속한 구호 조치에 총력을 다해달라"며 "아울러 현장 작업자들과 시민들의 안전을 확보하며 사태가 온전히 수습될 수 있도록 만전을 기해주시기 바란다"고 당부했다.

그러면서 "경위를 철저히 파악하고, 수습에 모든 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.

소방 당국과 경찰은 이날 오후 2시32분께 서대문구 미근동 서소문 고가도로 철거 현장에서 고가도로 상판 일부가 붕괴했다는 신고를 접수했다. 이 사고로 철거 작업 차량 1대와 작업자 최소 6명이 구조물에 깔린 것으로 추정된다. 소방 당국은 정확한 인명피해 규모를 확인하며 구조 작업을 진행 중이다.

kh99@newspim.com