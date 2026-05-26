김영환 캠프, 북부·중부권 인사 추가 인선

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균형발전·지역통합 행보…제천·단양·음성·증평 인사 전진 배치

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김영환 국민의힘 충북도지사 후보 캠프는 26일 충북 균형발전과 지역 통합을 위한 북부·중부권 인사 추가 인선을 발표했다.

이번 인선은 제천·단양·음성·증평 등 도내 각 권역 인사를 중심으로 이뤄졌다. 지역 현안과 균형발전 전략을 선거 과정에 반영하기 위한 취지라고 캠프 측은 설명했다.

송광호 전 국회의원.[사진=뉴스핌DB]

캠프는 상임고문에 송광호 전 국회의원(제천·단양)을 위촉했다. 공동선거대책위원장에는 권석창 전 국회의원(제천), 공동선거대책본부장에는 이필용 전 음성군수(음성)와 한현태 전 충북도의원(증평)을 각각 임명했다.

또 김서원 단양 수양개보존회 회장(단양)은 북부조직위원장에, 김광표 전 단양관광공사 사장은 북부권 균형발전위원장에 각각 선임됐다.

김 후보 측은 "충북의 지속 가능한 발전은 특정 지역에 치우친 성장이 아니라 도내 각 권역이 함께 성장하는 균형발전에서 출발해야 한다"며 "각 지역에서 경험과 전문성을 쌓은 인사들과 함께 충북 발전의 새로운 동력을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

baek3413@newspim.com