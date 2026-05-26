양상호 함양군수 권한대행, 자연재해 위험 개선지구 점검…안전 관리 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대피 장소와 경로 관리 확인

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 양상호 군수 권한대행은 백전면 평촌·대안마을 자연재해위험개선지구를 찾아 여름철 자연재해 대비 상황을 점검했다고 26일 밝혔다.

양상호 경남 햠양군수 권한대행이 26일 백전면 평촌·대안마을 일원의 자연재해위험개선지구를 방문해 여름철 자연재해에 대비한 현장점검을 실시하고 있다.[사진=함양군] 2026.05.26

이번 점검은 태풍·집중호우 시 인명피해 우려가 큰 지역을 대상으로 대피 계획과 하천 범람 우려지역 통제 계획, 재해예방사업 추진 현황 등을 선제 대응하기 위해 실시했다.

양 권한대행은 현장에서 위험 요소를 살피고 주민 대피 장소와 이동 경로의 관리 상태를 하나씩 확인했다. 주민대피지원단과의 협조 체계를 다시 점검하며 재난 발생 시 신속한 주민 대피가 이뤄질 수 있도록 준비 상황을 점검했다.

양 권한대행은 "군민의 생명과 안전을 우선에 두고 작은 위험 요인도 미리 찾아 선제적으로 대응해 피해를 줄이겠다"면서 "군민들에게 기상 상황을 수시로 확인하고 위험 상황 발생 시 안내에 따라 신속히 대피해야 한다"고 당부했다.

군은 앞으로도 기상특보 발효 전후를 포함해 여름철 자연재난에 대비한 현장 중심 안전 점검과 예찰 활동을 이어갈 방침이다.

yun0114@newspim.com