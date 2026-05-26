양상호 함양군수 권한대행, 자연재해 위험 개선지구 점검…안전 관리 강화

AI 핵심 요약beta
- 양상호 함양군수 권한대행은 26일 백전면 자연재해위험개선지구를 찾아 여름철 자연재해 대비 상황을 점검했다고 밝혔다.
- 이번 점검에서 대피계획과 하천범람 통제계획, 재해예방사업 추진상황을 살피고 주민대피지원단과 협조체계를 재점검했다.
- 양 권한대행은 군민 생명과 안전을 최우선으로 작은 위험요인도 선제적으로 대응하겠다고 밝히며 군은 여름철 현장 중심 안전점검을 이어갈 계획이다.
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[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 양상호 군수 권한대행은 백전면 평촌·대안마을 자연재해위험개선지구를 찾아 여름철 자연재해 대비 상황을 점검했다고 26일 밝혔다.
이번 점검은 태풍·집중호우 시 인명피해 우려가 큰 지역을 대상으로 대피 계획과 하천 범람 우려지역 통제 계획, 재해예방사업 추진 현황 등을 선제 대응하기 위해 실시했다.
양 권한대행은 현장에서 위험 요소를 살피고 주민 대피 장소와 이동 경로의 관리 상태를 하나씩 확인했다. 주민대피지원단과의 협조 체계를 다시 점검하며 재난 발생 시 신속한 주민 대피가 이뤄질 수 있도록 준비 상황을 점검했다.
양 권한대행은 "군민의 생명과 안전을 우선에 두고 작은 위험 요인도 미리 찾아 선제적으로 대응해 피해를 줄이겠다"면서 "군민들에게 기상 상황을 수시로 확인하고 위험 상황 발생 시 안내에 따라 신속히 대피해야 한다"고 당부했다.
군은 앞으로도 기상특보 발효 전후를 포함해 여름철 자연재난에 대비한 현장 중심 안전 점검과 예찰 활동을 이어갈 방침이다.
yun0114@newspim.com