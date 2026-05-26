전남도, 장흥군 문체부 지역관광개발사업 전국 공모 선정

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치유관광 120억 투입

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 장흥군이 문체부 공모에 선정돼 120억원 규모 치유관광 사업을 추진한다.

전남도는 문화체육관광부 '2026년 계획공모형 지역관광개발사업' 공모에서 장흥군이 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

편백숲 우드랜드. [사진=전남도] 2026.05.26 ej7648@newspim.com

해당 사업은 지자체가 노후·유휴 관광자원을 활용한 개발계획을 수립하면 정부가 심사를 통해 지원하는 방식이다. 올해는 전국 21개 사업이 참여해 서류·발표 평가를 거쳐 전남을 포함한 6개 시·도가 선정됐다.

장흥군은 '더 리트릿 투어리즘, 대한민국 치유관광도시 장흥' 사업으로 국비 60억원을 포함해 총 120억 원을 투입한다. 편백숲 우드랜드, 마음건강치유센터, 강대철 토굴전시관 등 지역 자원을 연계한 치유관광 모델을 구축한다.

주요 사업은 회복관광센터 조성과 셀프케어형 리트릿 프로그램 개발·운영이다. 육체·정신 회복을 주제로 한 체험 콘텐츠를 통합 운영한다. 광주송정역~우드랜드 광역노선과 3개 자원을 잇는 순환노선 교통수단 도입, 인근 도시 연계 팝업스토어 운영도 추진한다.

전남도는 공모 준비 단계에서 전문가 자문과 컨설팅을 지원해 2년 연속 선정 성과를 거뒀다. 사업 추진 과정 전반에 걸쳐 협력체계를 유지하고 모니터링과 후속 지원을 이어갈 계획이다.

최영주 전남도 관광체육국장은 "정부 치유관광 정책과 연계해 장흥 관광 도약의 계기가 될 것"이라며 "지역 특화 관광자원 발굴과 육성을 지속하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com