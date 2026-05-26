광양상의 "식사비 대납·잠적설 허위"…법적 대응 경고

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"정치적 중립 훼손 가짜뉴스"

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양상공회의소가 '식사비 대납' 금권선거 의혹과 회장 잠적설을 전면 부인하며 허위사실 유포에 대한 법적 대응을 예고했다.

광양상공회의소는 26일 입장문을 내고 최근 제기된 특정 후보 지지 관련 식사비 대납 의혹과 회장 잠적설에 대해 "사실과 명백히 다른 허위"라며 민·형사상 법적 대응 방침을 밝혔다.

광양상공회의소가 광양시선거관리위원회에 '자료제출 요구'에 대한 회신 공문[사진=광양상공회의소] 권차열 기자 = 2026.05.26 chadol999@newspim.com

상의는 "지역 경제를 대표하는 법정경제단체로 정치적 중립 의무를 준수하고 있다"며 "근거 없는 의혹 제기로 상공인들의 명예가 훼손되고 있다"고 우려를 표했다.

논란이 된 식사비 대납 의혹과 관련해선 "상공회의소 법인카드 사용 내역이 없다는 사실이 선관위 조사에서 확인돼 공문까지 발송됐다"고 설명했다.

상의 관계자는 <뉴스핌>과의 통화에서 회장 잠적설과 관련해 "선관위 측에 이미 '카드 사용 내역 없음'이 최종 확인되어 공문을 발송했기 때문에 이후 선관위 조사에 추가로 참여하지 않은 것뿐, 회장은 현재 정상적으로 근무 중"이라고 밝혔다.

또 선관위의 경찰 수사의뢰에 대해서는 "다른 피고발인이 포함된 사안에서 사실관계를 확인하기 위해 통상적으로 이뤄지는 행정 절차일 뿐"이라며 확대 해석을 경계했다.

상의는 일부 단체 대화방 등을 통해 허위 정보가 확산되는 상황에 대해 "공정선거를 저해하는 행위"라고 규정하고 "허위 내용을 유포하는 이들에 대해서는 끝까지 책임을 묻겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com