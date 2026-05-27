[뉴스핌 여론조사] '당선 가능성' 정원오 48.4% 오세훈 38.4%...10%p 차이

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뉴스핌·리얼미터 서울 지역 조사

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거를 일주일 앞두고 서울시장 선거 당선 가능성 조사에서 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보의 차이가 오차범위 밖인 10%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다.

종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 리얼미터가 지난 24~25일 서울 거주 18세 이상 남녀 803명을 대상으로 조사한 결과, 정 후보 48.4%, 오 후보 38.4%로 집계됐다. 김정철 개혁신당 후보 2.7%, 기타 후보 1.3%, 잘 모름 9.3%다.

리얼미터는 "수도권 민심 변화 흐름 속에서 민주당 후보가 당선 전망 조사에서도 우위를 점한 가운데, 단순 지지도뿐 아니라 실제 당선 가능성 평가에서도 정 후보에게 무게가 실린 것으로 해석된다"고 설명했다.

지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 52.9%, 오 후보 33.2% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 50.5%, 오 후보 35.4% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 50.5%, 오 후보 38.9% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보가 37.3%, 오 후보가 47.1%다.

연령별로는 ▲18~29세 정 후보 32.9%, 오 후보 47.2% ▲30대 정 후보 32.5%, 오 후보 48.2% ▲40대 정 후보 60.3%, 오 후보 29.8% ▲50대 정 후보 69.8%, 오 후보 21.8% ▲60대 정 후보 55.0%, 오 후보 37.2% ▲70세 이상 정 후보 39.4%, 오 후보 46.6%다.

성별로는 ▲남성 정 후보 49.0%, 오 후보 41.1% ▲여성 정 후보 47.8%, 오 후보 35.8%로 집계됐다.

지지 정당별로는 민주당 지지층의 87.2%가 정 후보의 당선을 전망했고, 국민의힘 지지층의 84.8%는 오 후보의 당선을 예상했다.

조국혁신당 지지층에서는 정 후보 79.9%, 오 후보 10.8%, 진보당 지지층에서는 정 후보 64.5%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층에서는 정 후보 25.2%, 오 후보 63.2%로 집계됐다.

적극 투표층인 '반드시 투표하겠다' 응답층에서는 정 후보 51.8%, 오 후보 38.8%로 나타났다. '반드시 투표하겠다'와 '가급적 투표하겠다'를 합친 전체 투표 의향층에서도 정 후보 49.3%, 오 후보 38.5%로 조사됐다.

반면 '별로 투표할 생각이 없다'와 '전혀 투표할 생각이 없다'를 합친 투표 의향 없음 층에서는 정 후보와 오 후보가 각각 37.8%로 동률을 기록했다.

이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심) 번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 6.7%였다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·지역별 가중치(림 가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

chogiza@newspim.com