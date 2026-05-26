요미우리 아베 감독, 딸 폭행으로 사임...딸은 챗GPT 권유로 신고

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 일본 프로야구 최고의 명문 구단 요미우리 자이언츠 사령탑이 친딸을 폭행한 혐의로 경찰에 체포되는 전대미문의 불상사가 터졌다. 사태의 무게를 이기지 못한 감독은 결국 지휘봉을 내려놓았다.

스포츠호치와 닛칸스포츠 등 일본 언론에 따르면 요미우리 아베 신노스케(47) 감독이 지난 25일 밤 도쿄 시부야구 자택에서 18세 장녀를 폭행한 혐의로 경찰에 현행범 체포됐다. 아베 감독은 자택에서 장녀와 15세 차녀가 심하게 싸우는 모습을 보고 "조용히 하라"고 말렸으나, 장녀가 말대꾸를 하며 대들자 욱하는 마음에 몸을 밀쳐 넘어뜨린 것으로 알려졌다. 당시 아베 감독은 음주 상태였다. 충격적인 사실은 사건의 전말이다. 아베 감독의 장녀는 대화형 인공지능(AI) 챗GPT의 권유에 따라 아동상담소에 아버지를 폭행 혐의로 신고했고 상담소의 연락을 받은 경찰이 즉각 출동해 아베 감독을 연행했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아베 신노스키 요미우리 자이언츠 감독. [사진=요미우리 SNS] 2026.05.26 psoq1337@newspim.com

26일 자정을 넘겨 석방된 아베 감독은 즉각 파국을 맞았다. 사태가 일파만파로 확산하자 아베 감독은 야마구치 도시카즈 요미우리 구단주에게 자진 사임 의사를 전달했고 구단은 이를 수용했다. 야마구치 구단주는 "폭력 행사 사실을 무겁게 받아들인다. 감독직 수행은 용납할 수 없다"고 단호한 입장을 밝혔다. 이에 앞서 구니마쓰 도루 구단 대표이사 역시 "폭력은 결코 용납될 수 없으며 이번 사안을 매우 심각하게 받아들인다"고 고개를 숙였다. 현직 프로야구 감독이 시즌 중 현행범으로 체포되고 사임한 것은 일본 야구 역사상 유례를 찾기 힘든 초대형 스캔들이다.

아베 감독은 26일 공식 기자회견을 열고 눈물을 흘렸다. 그는 "전통 있는 요미우리 감독의 이름을 더럽혀 깊이 사죄한다. 제 가족 문제로 많은 야구팬과 관계자, 구단에 큰 걱정과 폐를 끼쳐 정말 죄송하다"며 거듭 고개를 숙였다. 요미우리는 당장 26일 도쿄돔에서 열리는 퍼시픽리그 소프트뱅크 호크스와의 교류전(인터리그) 첫 경기부터 하시가미 히데키(60) 코치에게 감독 대행 지휘봉을 맡겨 비상 체제로 시즌을 치르기로 했다.

아베 감독은 요미우리에서만 19년을 뛰며 통산 2132안타, 406홈런, 1285타점을 남긴 전설적인 프랜차이즈 스타 포수다. 2024년 1군 사령탑에 올라 취임 첫해 팀을 센트럴리그 1위로 이끄는 등 지도력도 인정받았다. 그러나 이번 한 번의 폭력 사태로 야구 인생에 치명적인 오점을 남기게 됐다. 한편 아베 감독이 사퇴하면서 그가 직접 러브콜을 보내 올해 요미우리 1군 타격 코치로 전격 영입했던 '국민타자' 이승엽 전 두산 베어스 감독의 거취와 요미우리 코칭스태프의 앞날에도 깊은 안개가 드리워졌다.

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