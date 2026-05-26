한귀례 광주 광역의원 후보 "현장 목소리 듣고 민생정치 펼칠 것"

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5대 분야 공약…"실질적 변화 이끌겠다"

한귀례 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 후보(광산 1선거구). [사진=본인] 2026.05.26 bless4ya@newspim.com

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 한귀례 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 후보(광산 1선거구)가 5대 분야의 공약을 발표했다.

한 후보는 26일 보도자료를 내고 "광산은 성장 가능성이 높은 도시이지만 교통·교육·복지·일자리 문제 해결이 여전히 절실하다"며 "현장의 목소리를 정책으로 연결하는 실천형 광역의원이 되겠다"고 말했다.

그는 ▲민생경제 활성화▲교통·생활 인프라 확충▲어르신·장애인 복지 강화▲청년·여성 지원 확대▲안전한 먹거리와 공공급식 체계 강화에 초점을 맞춰 "민생정치를 펼치겠다"고 각오했다.

한 후보는 "정치는 말이 아니라 결과로 평가받아야 한다"며 "광산 주민의 삶을 바꾸는 실질적 변화를 반드시 만들어내겠다"고 공언했다.

한 후보는 광주시 경제진흥상생일자리재단 평동종합비즈니스센터장을 비롯해 민주당 제21대 대통령선거 선거대책위원회 특보단장, 광산갑 지역위워회 여성위원장, 정책위원회 부의장 등 주요 당직을 역임했다.

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