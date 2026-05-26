'2026 전국 장애학생 e페스티벌' 27일 지역예선 시작…9월 본선

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 장애학생들이 게임과 디지털 기술로 실력을 겨루는 축제가 다시 시작된다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(콘진원)은 국립특수교육원, 넷마블문화재단과 함께 '2026년 전국 장애학생 e페스티벌' 지역예선을 27일부터 7월 10일까지 전국 17개 시도에서 연다고 밝혔다.

2026 전국 장애학생 e페스티벌 포스터. [사진= 콘진원]

2005년 시작된 이 행사는 장애학생의 정보화 역량을 키우고 게임을 통한 건강한 여가문화를 확산하기 위해 매년 열린다. 장애학생과 비장애학생이 함께 소통하는 대표 행사로 자리잡았다는 평가를 받는다.

올해 지역예선에는 전국 17개 시도교육청에서 약 3000명이 참가할 예정이다. 지역예선을 통과한 학생들은 9월 8~9일 강원도 홍천 소노캄 비발디파크에서 열리는 본선·결선에 오른다.

종목은 이스포츠와 정보경진대회 두 부문으로 나뉜다. 이스포츠 부문에서는 닌텐도 스위치 배구, 오델로, 하스스톤, 마구마구 리마스터, 모두의 마블, 팀파이트 택틱스, 클래시로얄, 스위치 볼링, FC 온라인, 폴가이즈, 닌텐도 스위치 저스트 댄스 등 11개 종목이 운영된다. 지난해 시범종목이었던 FC 온라인이 올해 정식 종목으로 올라섰고, 닌텐도 스위치 저스트 댄스가 새 시범종목으로 들어왔다.

정보경진대회 부문에서는 로봇코딩, 소프트웨어 코딩, 문서작성, 스마트 검색, 점자정보 단말기 타자검정 등 18개 종목이 치러진다. 올해는 인공지능(AI) 정보활용능력 종목이 새로 도입된 점이 눈에 띈다. 빠르게 바뀌는 디지털 환경에서 장애학생들이 필요한 역량을 갖출 수 있도록 지원하겠다는 취지다.

콘진원은 장애학생 특성을 고려한 운영 지원과 현장 안전관리 체계를 강화할 계획이다. 대회 일정과 참가 방법 등 자세한 내용은 콘진원 누리집과 장애학생 e페스티벌 누리집에서 확인할 수 있다.

fineview@newspim.com