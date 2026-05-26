나주시, 임신·출산 지원 전자책 도입

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[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 임신부터 출산·양육까지 지원 정보를 모바일 전자책으로 제공한다.

나주시는 '2026년 상반기 임신·출산·양육 지원사업 안내' 소책자를 발간하고 누구나 이용 가능한 전자책(E-book) 서비스를 시작했다고 26일 밝혔다.

임신·출산·양육 지원사업 안내 책자 표지.[사진=나주시] 2026.05.26 ej7648@newspim.com

전자책은 기존 종이 안내서의 접근성 한계를 보완해 시민들이 관련 정보를 언제 어디서나 확인할 수 있도록 위해 마련됐다. 시는 매년 임산부와 출생 가정을 대상으로 한 지원사업을 안내 책자로 제작하고 있으며 정책 변동 사항을 반영해 상·하반기 두 차례 개정·발간하고 있다.

기존 종이 소책자는 제작 수량이 제한돼 배부 이후 추가 열람이 어렵다는 지적이 제기돼 왔다. 이에 따라 시는 온라인 기반 전자책 서비스를 도입해 정보 접근성을 높였다.

이용은 나주시 누리집과 보건소 누리집 메인 화면 '임신출산양육지원' 배너를 통해 가능하며 별도 앱 설치나 회원가입 없이 PC와 스마트폰에서 열람할 수 있다.

전자책에는 청년·신혼부부 및 난임 지원 등 임신 전 단계부터 임신 중 건강관리, 출산 후 양육 지원까지 총 57개 사업이 담겼다.

시는 전자책과 함께 종이 소책자 1500부를 제작해 행정복지센터와 보건소 등에 비치하고 출생신고 및 임산부 등록 민원 과정에서 배부할 계획이다.

강용곤 보건소장은 "시민들이 관련 정책 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 서비스를 확대했다"며 "정보 접근성과 이용 편의를 지속적으로 높이겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com