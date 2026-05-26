안산시 '진로진학상담센터' 운영...맞춤형 상담 제공·지원체계 강화

정보 격차를 줄이고 공교육 기반의 진로·진학 지원체계 강화

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 변화하는 입시환경 속에서 학생과 학부모의 진로·진학 고민 해결을 돕기 위해 '안산 진로진학상담센터'를 본격 운영한다고 26일 밝혔다.

시에 따르면 '안산 진로진학상담센터'는 진로·진학 분야 전문 상담 인력을 중심으로 학생 개개인의 적성과 진학 방향에 맞춘 맞춤형 상담을 제공하는 공간이다. 급변하는 대입제도와 고교학점제 시행 등 교육환경 변화에 따른 정보 격차를 줄이고 공교육 기반의 진로·진학 지원체계를 강화하기 위해 마련됐다.

'안산시진로진학상담센터 1대1 맞춤형 진로진학 컨설팅' 참여자 모집 디지털 홍보자료. [사진=안산시]

센터에서는 중·고등학생과 학부모를 대상으로 다양한 프로그램을 운영할 예정이다. 주요 내용은 ▲1대1 맞춤형 진로·진학 컨설팅▲입시설명회▲학생부 기반 진학 상담▲모의면접 및 학습코칭▲입시정보 제공▲SM엔터테인먼트 견학 프로그램 등이다.

특히 예비 중학생인 초등학교 6학년부터 고등학생까지 학년별 프로그램을 운영해 학생 개개인의 진로 탐색과 진학 역량 강화를 지원한다.

고등부 프로그램은 학교생활기록부 분석과 수시·정시 지원 전략, 면접 대비, 학습코칭 등 실질적인 진학 컨설팅 중심으로 운영된다. 중등부는 교과목 설계와 진로 탐색, 학습계획 수립 등을 지원한다. 아울러 입시설명회와 청소년 명사 특강, 체험 프로그램 등을 통해 학생들의 진로 선택 폭을 넓힐 계획이다.

현재 '안산 진로진학상담센터'는 안산시에 거주하거나 재학 중인 고등학생과 N수생, 학교 밖 청소년 등을 대상으로 '1대1 맞춤형 진로진학 컨설팅' 참여자를 모집하고 있다. 상담은 학생 일정에 맞춰 대면으로 진행되며 고1·2는 연 2회, 고3은 수시 면접까지 포함해 연 3회 이상 지원받을 수 있다.

안산시는 학령인구 감소와 교육환경 변화 속에서 학생과 학부모가 느끼는 진로·진학 불안을 줄이기 위해 공교육 기반 지원을 강화하고 있다. 교육청과의 협력을 바탕으로 교육경비 지원을 확대하고 다양한 신규 교육정책도 함께 추진하고 있다.

시는 이번 센터 운영을 통해 지역 내 진로·진학 지원 기반을 강화하고 학생과 학부모의 사교육 의존도를 낮추는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 아울러 누구나 양질의 진로·진학 컨설팅을 받을 수 있는 교육환경 조성에도 힘쓸 방침이다.

허남석 안산시장 권한대행(부시장)은 "안산 진로진학상담센터가 학생과 학부모의 진로·진학 고민을 함께 해결하는 든든한 지원 플랫폼이 되길 바란다"며 "앞으로도 학생들이 자신의 꿈과 적성에 맞는 진로를 설계할 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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