한국앤컴퍼니그룹, 장애인배드민턴 리그 후원…스포츠 상생 확대

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 한국앤컴퍼니그룹이 후원하는 '2026 한국동그라미파트너스 장애인배드민턴 리그'가 23일 개막식을 열고 본격 운영에 들어갔다.

지난 23일 펼쳐진 한국앤컴퍼니그룹 후원 '2026 한국동그라미파트너스 장애인배드민턴 리그' 개막식. [사진=한국앤컴퍼니]

대한장애인배드민턴협회가 주최·주관하고 한국앤컴퍼니그룹과 대한장애인체육회가 후원하는 이 대회는 국내 대표 장애인 스포츠 행사다. 200명 이상의 선수와 동호인이 참가해 선수부 단식·단체, 동호인부 3개 부분에서 경쟁을 펼친다.

첫 번째 리그전은 21일부터 24일까지 충남 태안종합실내체육관에서 열렸다. 개막식은 23일 선수단 입장, 개회 선언, 축하 공연 등으로 진행됐다.

한국앤컴퍼니그룹은 리그 개막을 기념해 20일 태안의 한국테크노링에서 '크로스오버 데이' 행사를 개최했다. 임직원들을 대상으로 장애인 배드민턴 국가대표 선수단이 경기 기술을 선보였고, 선수들은 고성능차 드라이빙 체험을 제공받았다.

두 번째 리그전은 7월 16일부터 19일까지 충남 금산군종합체육관에서 진행되며, 리그 직전 '크로스오버 데이'도 개최할 예정이다. 마지막 리그전은 11월 초 시상식과 폐막식과 함께 펼쳐진다.

한국앤컴퍼니그룹은 2024년 단일 대회로 시작한 후 지난해 전국 단위 리그전으로 확대했다. 그룹 관계자는 "올해는 경기 외에도 참가 선수와 스탭들에게 다양한 경험을 제공하는 것이 특징"이라며 "앞으로도 장애인과 비장애인이 함께할 수 있는 스포츠 문화 행사로 발전시킬 것"이라고 말했다.

chanw@newspim.com