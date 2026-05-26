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정승윤, 공식 유튜브 채널 반복 삭제…"선거·업무 방해 혐의 수사 의뢰"

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  • 정승윤 부산교육감 후보 캠프는 26일 유튜브 채널 삭제와 관련해 선거의 자유방해 혐의 수사를 의뢰했다고 밝혔다
  • 정승윤TV는 반복 삭제와 복구 끝에 최종 복구 불가 통보를 받았고 캠프는 악의적 신고에 의한 조직적 선거방해 가능성을 제기했다
  • 앞서 김석준TV도 삭제돼 부산선관위가 성명불상자를 선거의 자유방해죄 혐의로 경찰에 수사의뢰한 바 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 정승윤 부산교육감 후보 캠프는 공식 유튜브 채널인 '정승윤TV'가 반복 삭제돼 '선거의 자유방해'와 '업무방해 혐의'로 부산선거관리위원회와 부산경찰청에 수사를 의뢰한다고 26일 밝혔다.

캠프에 따르면 채널은 지난 13일 1차 사용중지 조치 후 이의신청으로 15일 복구됐다. 이어 22일 재차 삭제됐다가 23일 복구됐으나 24일 세 번째 삭제 이후에는 최종적으로 복구 불가 안내를 받았다.

유튜브 측은 '스팸, 현혹 행위, 사기 관련 정책 위반' 등을 사유로 삭제 조치한 것으로 전해졌다.

삭제된 정승윤 부산교육감 후보의 공식 채널인 '정승윤TV' [사진=정승윤 후보 선거사무소] 2026.05.26

이에 캠프는 "후보의 정책, 공약, 유세 영상, 시민 소통 콘텐츠를 게시해 온 공식 선거운동 채널"이라며 "동일한 시기에 반복적으로 신고와 삭제 조치가 이어진 점을 고려하면 단순한 플랫폼 조치가 아니라 악의적 신고를 통한 조직적 선거방해 가능성을 배제할 수 없다"고 주장했다.

이어 "사전투표와 본투표를 앞둔 시점에 후보자의 핵심 온라인 소통 채널이 반복적으로 차단된 것은 유권자의 알 권리와 후보자의 표현의 자유를 침해하는 중대한 사안"이라며 "디지털 공간에서 후보자의 정책 홍보를 막는 행위는 선거의 공정성을 훼손할 수 있다"고 각을 세웠다.

캠프 측은 공직선거법상 선거의 자유방해 등 관련 법 위반 여부를 검토하고 부산시선거관리위원회와 수사기관에 신고·고발하는 방안을 추진할 계획이다.

유튜브 채널 복구 절차를 검토하고 SNS, 현장 유세, 언론 보도, 카드뉴스 등 다양한 경로를 통해 정책 메시지를 전달할 예정이다.

정승윤 후보는 "표현의 자유와 유권자의 알 권리는 선거 민주주의의 기본"이라며 "정승윤TV가 차단되더라도 부산교육 대전환의 메시지는 멈추지 않을 것"이라고 목소리를 높였다.

앞서 30일 김석준 부산교육감 후보의 공식 채널인 '김석준TV'도 삭제된 바 있다. 당시 유튜브 측은 '명의도용 정책 위반'을 사유로 제시했지만 김석준캠프 측은 "후보 본인과 공식 관계자가 직접 운영해 온 공식 채널"이라며 채널 복구를 요청했지만 결국 삭제 조치됐다.

이에 부산시선거관리위원회는 이 사안과 관련해 성명불상의 대상에 대해 '선거의 자유방해죄' 위반 혐의로 부산경찰청에 수사를 의뢰했다.

ndh4000@newspim.com

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