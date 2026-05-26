정승윤, 공식 유튜브 채널 반복 삭제…"선거·업무 방해 혐의 수사 의뢰"

AI 핵심 요약beta
- 정승윤 부산교육감 후보 캠프는 26일 유튜브 채널 삭제와 관련해 선거의 자유방해 혐의 수사를 의뢰했다고 밝혔다
- 정승윤TV는 반복 삭제와 복구 끝에 최종 복구 불가 통보를 받았고 캠프는 악의적 신고에 의한 조직적 선거방해 가능성을 제기했다
- 앞서 김석준TV도 삭제돼 부산선관위가 성명불상자를 선거의 자유방해죄 혐의로 경찰에 수사의뢰한 바 있다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 정승윤 부산교육감 후보 캠프는 공식 유튜브 채널인 '정승윤TV'가 반복 삭제돼 '선거의 자유방해'와 '업무방해 혐의'로 부산선거관리위원회와 부산경찰청에 수사를 의뢰한다고 26일 밝혔다.
캠프에 따르면 채널은 지난 13일 1차 사용중지 조치 후 이의신청으로 15일 복구됐다. 이어 22일 재차 삭제됐다가 23일 복구됐으나 24일 세 번째 삭제 이후에는 최종적으로 복구 불가 안내를 받았다.
유튜브 측은 '스팸, 현혹 행위, 사기 관련 정책 위반' 등을 사유로 삭제 조치한 것으로 전해졌다.
이에 캠프는 "후보의 정책, 공약, 유세 영상, 시민 소통 콘텐츠를 게시해 온 공식 선거운동 채널"이라며 "동일한 시기에 반복적으로 신고와 삭제 조치가 이어진 점을 고려하면 단순한 플랫폼 조치가 아니라 악의적 신고를 통한 조직적 선거방해 가능성을 배제할 수 없다"고 주장했다.
이어 "사전투표와 본투표를 앞둔 시점에 후보자의 핵심 온라인 소통 채널이 반복적으로 차단된 것은 유권자의 알 권리와 후보자의 표현의 자유를 침해하는 중대한 사안"이라며 "디지털 공간에서 후보자의 정책 홍보를 막는 행위는 선거의 공정성을 훼손할 수 있다"고 각을 세웠다.
캠프 측은 공직선거법상 선거의 자유방해 등 관련 법 위반 여부를 검토하고 부산시선거관리위원회와 수사기관에 신고·고발하는 방안을 추진할 계획이다.
유튜브 채널 복구 절차를 검토하고 SNS, 현장 유세, 언론 보도, 카드뉴스 등 다양한 경로를 통해 정책 메시지를 전달할 예정이다.
정승윤 후보는 "표현의 자유와 유권자의 알 권리는 선거 민주주의의 기본"이라며 "정승윤TV가 차단되더라도 부산교육 대전환의 메시지는 멈추지 않을 것"이라고 목소리를 높였다.
앞서 30일 김석준 부산교육감 후보의 공식 채널인 '김석준TV'도 삭제된 바 있다. 당시 유튜브 측은 '명의도용 정책 위반'을 사유로 제시했지만 김석준캠프 측은 "후보 본인과 공식 관계자가 직접 운영해 온 공식 채널"이라며 채널 복구를 요청했지만 결국 삭제 조치됐다.
이에 부산시선거관리위원회는 이 사안과 관련해 성명불상의 대상에 대해 '선거의 자유방해죄' 위반 혐의로 부산경찰청에 수사를 의뢰했다.
ndh4000@newspim.com