정인화 광양시장 후보, 금권선거 보도에 "악의적 왜곡"

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카드내역 증빙 제출...언론사·기자 고발

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 정인화 전남 광양시장 후보 측이 '식사비 대납' 금권선거 의혹 보도를 허위로 규정하고 관련 언론사와 기자들을 경찰에 고발했다.

더불어민주당 정인화 광양시장 후보 선거대책위원회는 이른바 '식사비 대납 금권선거 의혹' 보도와 관련해 "허위사실에 기반한 정치공작 수준의 보도"라며 광양경찰서에 고발장을 제출했다고 26일 밝혔다.

정인화 광양시장 후보 [뉴스핌DB] 2026.05.26 chadol999@newspim.com

선대위는 해당 보도를 작성한 언론사와 기자들을 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손과 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발했으며, 보도 내용이 사실과 다르다고 주장했다.

고발장에는 일부 언론이 '정 후보 측근이 이·통장 식사비 116만4000원을 대납하기로 사전에 계획했고 선관위가 이를 금권선거로 보고 수사를 의뢰했다'는 취지로 보도하며 당선무효 가능성까지 언급했다고 적시됐다.

이에 대해 선대위는 "정 후보는 당시 현직 시장으로 잠시 방문해 10분가량 인사를 했을 뿐 식사를 하거나 비용 제공에 관여한 사실이 없다"며 "식사비 대납 사실도 인지하지 못했다"고 반박했다. 또 같은 날 별도 장소에서 식사를 한 카드 결제 내역을 증빙으로 제출했다고 밝혔다.

선대위는 이번 사안을 "단순 오보가 아닌 조직적 허위사실 유포"로 규정하고 "사실 확인 없이 의혹을 기사화하고 자극적 표현으로 유권자 판단을 왜곡했다"고 비판했다.

아울러 단독 보도를 인용한 일부 매체에 대해서도 "검증 없이 내용을 전재했다"고 지적했다. 선대위는 최근 제기된 가족 부동산 관련 의혹 보도 역시 허위라며 별도 고발이 진행 중이라고 덧붙였다.

선대위는 "선거를 앞두고 반복되는 허위·왜곡 보도에 대해 끝까지 법적 책임을 묻겠다"고 밝혔다.

chadol999@newspim.com