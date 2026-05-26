함안군, 유기질비료 지원사업 신청 접수…농가 비료 부담 완화

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대리 신청 가능, 농업인 및 법인 대상

비료 종류별 최대 1600원 지원 예정

[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군은 다음달부터 2027년 유기질비료 지원사업 신청을 접수한다고 26일 밝혔다.

이 사업은 농림축산 부산물 재활용을 촉진하고 토양 비옥도를 높이기 위해 비료 구입비 일부를 지원하는 제도다.

경남 함안군은 토양 환경 보전과 지속 가능한 친환경 농업 기반 조성을 위해 '2027년 유기질비료 지원사업' 신청을 오는 6월부터 받는다. 사진은 함안군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.08.16

지원 대상은 농업경영정보를 등록했거나 등록 예정인 농업인과 농업법인으로, 비료 공급 시점까지 경영체 등록을 유지해야 한다.

올해부터 신청 시기는 기존 11월에서 6~7월로 앞당겨졌다. 군은 공급업체 선정과 농가별 물량 확정 등 절차를 연내 마무리해 내년 영농기 초기에 맞춰 비료를 공급할 계획이다.

신청은 온라인과 방문 접수를 병행한다. 온라인은 다음달 1일부터 10일까지 '농업이(e)지'에서 가능하며, 11일부터 15일까지 읍면에서 검토와 최종 접수가 이뤄진다. 방문 신청은 11일부터 7월 10일까지 농지 소재지 읍면사무소에서 받는다. 이장, 농협, 작목반장을 통한 대리 신청도 가능하다.

지원 대상은 유기질비료 3종(혼합유박, 혼합유기질, 유기복합비료)과 부숙유기질비료 2종(가축분퇴비, 퇴비)이다. 부숙유기질비료는 10아르당 2000kg을 초과해 신청할 수 없다.

지원 금액은 20kg 포대 기준으로 유기질비료는 등급과 관계없이 포대당 1600원이 지원된다. 부숙유기질비료는 품질 등급에 따라 특등급 1600원, 1등급 1500원, 2등급 1300원이 각각 지원된다. 안내 가격은 전년도 기준으로 실제 공급 시점에는 변동될 수 있다.

군은 신청 시기 변경에 따른 혼선을 줄이기 위해 마을 방송과 이장 회의 등을 통해 안내를 강화할 방침이다.

news2349@newspim.com