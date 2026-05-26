익산시, '일자리다모아' 취업박람회 개최…지역 우수기업 현장채용

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하림·원광제약 등 8개 기업 참여와 41명 규모 채용 기회 제공

현장면접·취업컨설팅·퍼스널컬러 진단 등 맞춤형 프로그램 운영

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역 우수기업들과 함께 구직자들의 취업 지원을 위한 현장 채용박람회를 개최한다.

시는 오는 28일 오후 익산 통합일자리센터 다목적홀에서 '2026년 익산 일자리다모아 성공취업 박람회'를 연다고 26일 밝혔다.

취업박람회 안내[사진=익산시]2026.05.26 lbs0964@newspim.com

이번 행사는 익산시와 익산고용복지플러스센터가 공동 주최하고 익산 통합일자리센터가 주관한다. 박람회에는 하림과 원광제약, 순수본, 코아바이오 등 지역 기업 8개사가 참여해 총 41명을 채용할 예정이다.

채용 분야는 생산직을 비롯해 사무직과 연구직, 마케팅 분야 등으로 다양하게 구성됐다. 행사에서는 기업 인사담당자와 구직자 간 1대1 현장 면접과 채용 상담이 진행되며, 현장 구직 등록과 취업 컨설팅도 함께 제공된다.

또 이력서 사진 무료 촬영과 퍼스널컬러 진단, 지문적성검사 등 취업 준비를 지원하는 부대행사도 운영된다. 시는 이와 함께 다양한 고용·창업 지원 정책을 소개하는 홍보부스도 마련할 계획이다.

참여를 희망하는 시민은 행사 당일 이력서와 신분증을 지참하면 현장에서 바로 면접에 참여할 수 있다.

정헌율 익산시장은 "취업은 시민의 삶과 지역의 미래를 연결하는 중요한 과정"이라며 "현장 중심 고용 지원과 사후 관리 강화를 통해 일자리 걱정 없는 익산을 만들어 가겠다"고 말했다.

자세한 사항은 익산통합일자리센터 또는 익산 일자리다모아 누리집에서 확인할 수 있다.

lbs0964@newspim.com