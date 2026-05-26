김영록 전남지사 " 6·3 지방선거 투표 참여로 전남·광주 미래 결정"

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 제9회 지방선거를 앞두고 김영록 전남지사가 도민 투표 참여를 촉구했다.

김영록 전남도지사는 26일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 "주권자의 권리인 투표에 반드시 참여해 전남·광주의 미래를 밝혀달라"고 밝혔다.

사전투표는 오는 29~30일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되며 본투표는 6월 3일 실시된다.

김영록 전남지사. [사진=전남도]

김 지사는 이날 메시지를 통해 "지역의 주인은 도민"이라며 "한 사람 한 사람의 선택이 지역의 방향과 미래를 결정한다"고 강조했다. 이어 "이번 선거는 지역의 미래를 책임질 일꾼을 선출하는 중요한 선거"라며 적극적인 참여를 당부했다.

이번 선거에서는 초대 전남광주통합특별시장을 비롯해 통합교육감, 통합특별시의원 및 비례대표, 시장·군수, 시군의원과 비례대표 등을 선출한다.

김 지사는 "후보자의 공약과 비전을 면밀히 검토하고 이를 실현할 역량을 따져 소중한 한 표를 행사해달라"고 밝혔다.

아울러 "투표 시간 보장은 공직선거법상 고용주의 의무"라며 "각 일터에서 직원들이 권리를 행사할 수 있도록 충분한 시간을 보장해달라"고 요청했다.

청년층을 향해서는 "투표는 자신의 미래를 결정하는 가장 확실한 방법"이라며 참여를 당부했다.

또한 도산 안창호 선생의 "참여하는 사람은 주인이요, 참여하지 않는 사람은 손님이다"라는 말을 인용하며 투표 참여의 중요성을 거듭 강조했다.

ej7648@newspim.com