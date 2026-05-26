전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.27 (수)
KYD 디데이
정책·서울 노동

속보

더보기

이중고 겪는 석유화학산업…노동부, 고용유지지원금 등 지원 지속

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 권창준 고용노동부 차관은 26일 서산 대산단지를 찾아 석유화학업계 고용 상황을 점검했다
  • 정부는 서산 고용위기 선제대응지역 지정 기간을 6개월 연장하고 버팀이음 프로젝트 등 지원을 확대했다
  • 업계는 구조적 불황 장기화 속 고용유지지원금 요건 완화와 직무전환 훈련 지원 등 실질적 혜택 유지를 건의했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

권창준 노동부 차관 "고용위기 선제대응지역 지원 체계 십분 활용"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 권창준 고용노동부 차관은 글로벌 공급 과잉과 중동전쟁이라는 이중고를 겪는 석유화학업계를 찾아 고용상황을 살폈다. 업계는 고용유지지원금 요건 완화 및 친환경 라인 증설에 따른 직무전환 훈련 지원 확대 등 실질적인 지원이 이어져야 한다고 건의했다.

26일 노동부에 따르면 권 차관은 이날 충남 서산 대산석유화학단지 내 HD현대케미칼을 찾았다. 그는 석유화학 업계의 고용 상황을 점검하고, HD현대케미칼·롯데케미칼·LG화학·한화토탈에너지스로 구성된 대산공단 석유화학 4사 및 협력업체 관계자들과 현장간담회를 가졌다.

글로벌 공급 과잉과 중동전쟁 영향에 따른 원가 부담 등 대내외 불확실성이 커진 상황에서 석유화학 업종 상황을 직접 살피고 현장의 어려움을 듣기 위해 이번 일정을 마련했다고 노동부는 설명했다.

권창준 고용노동부 차관 [사진=고용노동부]

앞서 노동부는 석유화학 업계의 사업재편과 고용 불안 우려를 고려해 지난달 만료 예정이던 서산의 고용위기 선제대응지역 지정 기간을 6개월 더 연장하기로 결정했다. 이에 지역 기업들은 고용유지지원금 확대, 자금 융자 한도 상향 등 정부의 우대 지원 혜택을 더 받는다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-7

지역 맞춤형 일자리 패키지 '버팀이음 프로젝트'도 가동됐다. 서산이 속한 충남의 경우 예산 60억원을 투입해 일용노동자 및 화물운송업 종사자에게 주거·교통비 등 50만원을 지급하고, 이·전직 노동자 재취업 수당은 최대 300만원까지 지원한다.

일자리와 지역 거주 여건 등 전반적인 지역 상황을 개선하기 위해 마련된 버팀이음 프로젝트의 올해 총예산은 380억원으로, 고용위기 선제대응지역인 광주 등 3곳과 고용·산업위기 선제대응지역 4곳이 지원 대상이다.

이날 권 차관은 HD현대케미칼의 대산공장 생산 라인을 직접 시찰하면서 최근 경영·고용 동향과 고용위기 선제대응지역 지정 이후의 고용안정 지원 현황을 살폈다고 노동부는 전했다.

간담회에 참석한 석유화학 4사 관계자들은 중국발 대규모 증설로 시작된 구조적 불황 장기화에 중동 분쟁이라는 불확실성까지 이어지면서 현장의 경영 부담을 호소했다. 또 고용유지지원금 요건 완화와 친환경 라인 증설에 따른 직무전환 훈련 지원 확대 등 실질적인 혜택이 현장에 지속되어야 한다고 건의한 것으로 전해졌다.

권 차관은 "석유화학 산업은 대한민국 제조업의 중추이자 지역 경제를 지탱하는 핵심 뿌리"라며 "고용위기 선제대응지역 지원 체계를 십분 활용해 대산공단이 일자리 위기를 극복하고 친환경 고부가 산업으로 연착륙할 수 있도록 정책적 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
사진
'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동