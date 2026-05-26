부산시, 인공지능 챗봇 'AI 부기뉴스' 서비스 개시…시민 소통 혁신

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3D 캐릭터와 음성 대화 기능

스마트 행정 서비스 확대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 26일부터 시 누리집에서 시민과의 정책 소통을 강화하기 위해 인공지능 기반 지능형 챗봇 'AI 부기뉴스'를 제공한다고 밝혔다.

이 서비스는 실시간 음성 대화와 3D 캐릭터 기술을 적용해 시민이 일상적인 표현으로 시정 정보와 행사 정보를 물을 수 있도록 구성했다.

AI 부기뉴스 서비스 화면[사진=부산시] 2026.05.26

이용자는 "오늘 시정 소식 알려줘", "이번 주말에 열리는 행사 알려줘" 등 자연어로 질문하면 소통 캐릭터 '부기'의 음성으로 답변을 받을 수 있다. 화면 속 3D 캐릭터도 질문 내용과 상황에 맞춰 표정과 동작을 보여준다.

시는 부산 사투리 기반 음성 대화 기능도 적용해 지역 친화성을 높였다고 설명했다. 스마트폰, 태블릿, PC 등 다양한 기기에서 이용할 수 있도록 반응형 웹과 모바일 앱 환경으로 구축했다.

시 누리집의 최신 보도자료, 부산시보, 주요 시책 등 행정정보는 생성형 인공지능 모델과 검색증강생성(RAG) 기술을 적용해 학습시켰다. 부산시는 이를 통해 정보 검색 속도를 높이고 사실과 다른 답변 가능성을 줄였다고 밝혔다.

서비스 개시에 앞서 시민 대상 현장 테스트도 진행했다. 부산시는 음성 대화 기능과 3D 캐릭터 서비스에 대해 대체로 긍정적인 평가를 받았다고 전했다.

오미경 대변인은 "AI 부기뉴스는 시민과 더 쉽고 편리하게 소통하기 위한 디지털 행정서비스"라며 "앞으로도 인공지능 기술을 활용해 일상에서 체감할 수 있는 스마트 행정서비스를 확대하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com