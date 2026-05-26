여름 국내여행 할인 쏜다…6월 11일부터 비수도권 숙박 할인권 30만장 배포

추경 112억 투입 '여름맞이 숙박세일 페스타'

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사가 오는 6월 11일부터 7월 31일까지 '여름맞이 숙박세일 페스타'를 연다. 추경예산 112억 원을 투입해 비수도권 인구감소지역 85곳을 대상으로 숙박 할인권 총 30만 장을 배포한다.

문체부 로컬 100에 선정된 완도 신지 '맨발길' [사진= 뉴스핌 DB]

할인권은 1박 이상 상품과 연박 상품으로 나뉜다. 1박 이상 상품의 경우 7만 원 이상 예약 시 3만 원, 7만 원 미만 예약 시 2만 원을 할인받을 수 있다. 올해 새롭게 도입한 연박 할인권은 14만 원 이상 숙박상품 예약 시 7만 원, 14만 원 미만 시 5만 원을 지원한다. 연박 할인권은 6만 장이 배포되며, 장기 체류 여행객의 부담을 낮추고 지역 내 소비를 확산하기 위한 취지다.

대상 숙박시설은 서울·인천·경기를 제외한 비수도권 인구감소지역 85개 기초 지방정부 내 호텔, 콘도, 리조트, 펜션 등이다. 대실 상품이나 미등록 시설은 제외된다.

할인권은 6월 11일 오전 10시부터 온라인여행사(OTA) 채널을 통해 만 19세 이상 국민이라면 누구나 1인 1매 선착순으로 발급받을 수 있다. 발급 당일 오전 10시부터 다음 날 오전 7시까지 예약을 완료해야 사용할 수 있으며, 미사용 할인권은 자동 소멸된다. 다음 날 오전 10시부터 재발급은 가능하다.

문체부는 유튜브 채널 '할명수'와 홍보 콘텐츠를 제작하고, 버스정류장 모니터·영상 전자게시판·정부 기관 엘리베이터 등 정부 매체 1만 개를 활용해 홍보를 강화한다.

강동진 문체부 관광정책관은 "고유가 시대에 국민의 여행비 부담은 덜고 인구감소지역의 경제 활력을 높이기 위해 마련했다"며 "올여름 많은 국민이 할인권을 활용해 지역에 하루 더 머물고 지역의 매력을 새롭게 발견하길 바란다"고 말했다.

[자료= 문체부]

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