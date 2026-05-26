전국 광역단체장 5월26일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이동옥·황명석 등 광역단체 권한대행들이 6일 각 지역 주요 행사와 회의에 일정을 집중했다
- 충북·대전·부산 등은 긴급대응중환자실 개소, 폭염대응 점검, 미세먼지 감축 협약 등 현안 행보를 이어갔다
- 강기정 광주시장과 김영록 전남지사는 공식 일정이 없고, 일부 지자체는 재청·통상업무 등만 수행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이동옥 충북지사 권한대행
충북대병원 긴급대응중환자실 개소식(08:50 충북대병원)
- 인구감소지역 현장소통 설명회(10:00 회의실1)
- 주요 현안사업 현장점검(15:00 옥천)
- 제23회 영동군민의날 행사(19:00 영동)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 화공 굿모닝 특강(381회);중동 분쟁의 이해(07:20 다목적홀)
- 국립경국대학교 총장 내방(11:00 행정부지사실)
▲김경덕 부산시장 권한대행
-폭염대응 특별대책 추진상황점검 회의(14:00 재난안전대책본부)
▲유득원 대전시장 권한대행
-주간업무회의(9:00 대회의실)
-2026년 5월 신속집행 현안점검회의(10:00 대회의실)
-미세먼지 자발적 감축 협약식(14:00 중회의실)
▲김하균 세종시장 권한대행
-확대간부회의(9:00 대회의실)
▲홍종완 충남지사 권한대행
-실국원장 영상회의(10:00 집무실)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-재청
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 통상업무
▲여중협 강원도지사 권한대행
-통상업무
▲노홍석 전북지사 권한대행
-재청근무
▲강기정 광주시장
- 공식일정 없음
▲김영록 전남지사
- 공식 일정 없음
▲김정기 대구광역시장 권한대행 (행정부시장)
-통상 업무
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com