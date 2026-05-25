[프로야구] 롯데 외인투수 로드리게스, 허리 염좌로 엔트리 말소

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 롯데 자이언츠의 외국인 투수 앨빈 로드리게스가 결국 허리 부상으로 쓰러졌다.

롯데 구단은 휴식일인 25일 로드리게스를 1군 엔트리에서 말소했다. 구단 관계자는 "로드리게스가 병원 검진 결과 허리 염좌 진단을 받았다"며 "선발 로테이션을 한 차례 거르고 휴식을 취할 예정"이라고 밝혔다.

로드리게스는 전날인 24일 부산 사직구장에서 열린 삼성 라이온즈전에 선발 등판했으나 1이닝 동안 홈런 1개를 포함해 2안타 2실점 한 뒤 조기 강판했다. 투구 중 허리 근육 경직 증세를 호소한 탓이다. 롯데가 올 시즌을 앞두고 외국인 선수 영입 상한액인 100만 달러를 꽉 채워 데려온 기대주였기에 아쉬움은 더 크다. 로드리게스는 올 시즌 10경기에서 3승 4패 평균자책점 5.12로 기대에 못 미쳤다. 특히 5월 이후 등판한 4경기에서는 승리 없이 3패, 평균자책점 7.02로 극심한 부진에 시달려왔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 엘빈 로드리게스. [사진=롯데 자이언츠] 2026.05.25 psoq1337@newspim.com

베테랑 우완 투수 구승민도 같은 날 엔트리에서 빠졌다. 부상이 아닌 부진에 따른 경질성 문책이다. 구승민은 올 시즌 6경기에서 6이닝 4실점 평균자책점 6.00으로 흔들렸다. 24일 삼성전에서도 0.2이닝 동안 3피안타 2볼넷 3실점으로 무너졌다. 결국 롯데 코칭스태프는 결단을 내렸고 구승민에게 2군행을 통보했다.

월요일 휴식일을 맞아 다른 구단들도 일제히 엔트리를 정리했다. 선두 삼성은 사이드암 투수 양현을 말소했고, 2위 KT wiz는 최근 부진에 늪에 빠진 선발 자원 배제성을 2군으로 보냈다. 3위 LG 트윈스는 좌완 투수 이상영을 제외했다. 이외에도 SSG 랜더스의 장지훈과 정동윤, 두산 베어스 내야수 박성재, 키움 히어로즈 투수 오석주가 각각 1군 엔트리에서 이름을 내렸다.

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