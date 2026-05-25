해양수산NSR포럼, 김상욱 울산시장 후보 지지 선언

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"북극항로 추진·부울경 메가시티 거점 구축 적임자"

[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = 해양수산 NSR 포럼이 김상욱 더불어민주당 울산시장 후보 지지를 공식 선언했다.

포럼은 25일 김 후보 선거대책본부 사무실에서 기자회견을 열고 "북극항로 추진과 부울경 메가시티 거점 구축을 이끌 적임자"라고 밝혔다.

해양수산 NSR 포럼이 25일 김상욱 울산시장 후보 선거대책본부 사무실에서 김상욱 후보 지지를 선언하고 있다.[사진=해양수산 NSR포럼] 2026.05.25

포럼은 울산을 동북아 친환경 에너지 허브로 육성하기 위해 두 가지 정책을 제안했다. 한국에너지공단의 울산 이전과 전력거래소의 울산 이전이 핵심이다.

포럼은 "친환경 에너지 산업 중심지인 울산이 국가 경제의 축으로 자리잡아야 한다"며 "관련 공공기관 이전을 통해 지역 산업 기반을 강화해야 한다"고 주장했다.

이어 "김 후보가 시장으로 당선될 경우 정책 실현을 뒷받침하겠다"며 지속적인 지지 의사를 밝혔다.

이날 기자회견에는 양병호 한국해양수산개발원 자문위원, 양재도 은산해운항공 전무, 김흥진 한국방통대 발전후원회 사무총장 등이 참여했다.

news2349@newspim.com