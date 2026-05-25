민형배·서영학 후보 "여수 해양관광 중심지로"…정책 협약 체결

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여수산단 대전환·여수세계섬박람회 성공·엑스포장 마이스 거점화

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보와 서영학 여수시장 후보가 미래산업·해양관광·문화경제 도약을 위한 정책 협약을 맺었다고 25일 밝혔다.

두 후보는 이날 서 후보 선거사무소에서 협약식을 열고 여수가 석유화학 산업의 핵심 거점이자 남해안 해양관광·문화경제 중심도시라는 데 뜻을 같이했다.

앞으로 ▲여수국가산단의 미래산업 전환 ▲2026여수세계섬박람회의 성공 개최 ▲여수세계박람회장의 문화·마이스 거점화 등을 공동 추진하기로 했다.

민형배·서영학 후보 정책 협약식 = 2026.05.25 bless4ya@newspim.com

여수세계섬박람회와 관련해 안전, 교통, 숙박, 응급의료, 기반시설 대책을 특별시 차원에서 지원하고 여수국가산단은 산업위기 대응과 노동자 보호, RE100 산업단지 조성 등 미래형 산단 전환을 함께 추진하기로 했다.

또 여수엑스포장은 대형 공연장, 복합문화공간, 국제전시컨벤션 기능을 갖춘 남해안권 대표 해양관광·마이스 거점으로 육성한다는 데 뜻을 모았다.

민 후보는 "정책 협약을 계기로 섬박람회의 성공 개최와 여수국가산단의 미래산업 전환, 여수세계박람회장의 문화·마이스 거점화를 확실히 추진하고 관광 인프라를 구축해 여수를 해양관광과 치유관광의 중심지로 키워내겠다"고 약속했다.

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