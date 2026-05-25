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'중원 사령관' 황인범 등 8명, 홍명보호 美 사전캠프 합류

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  • 황인범이 24일 미국 유타 사전캠프에 합류했다
  • 해외파 다수가 24~25일 잇따라 입소하고 있다
  • 손흥민·김민재·이강인까지 합류하면 완전체다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호의 '중원 사령관' 황인범(페예노르트)이 부상을 털고 대표팀 사전캠프에 합류했다. 2026 북중미 월드컵 본선 무대를 향한 홍명보호의 완전체 구상도 막바지 단계에 접어들었다.

황인범을 포함한 8명의 태극전사는 24일(현지시간) 오후 미국 유타주 솔트레이크시티에 마련된 대표팀 사전캠프에 도착했다. 황인범은 지난 3월 16일 네덜란드 에레디비시 경기 중 오른쪽 발목 인대를 다쳐 시즌을 조기에 마감했다. 이후 국내에서 대표팀 의무 스태프의 전담 관리 속에 재활에 매진해왔다. 대표팀 핵심 미드필더인 그의 몸 상태 회복 속도는 홍명보호의 본선 경쟁력을 가를 최대 분수령이 될 전망이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 황인범. [사진=KFA] 2026.05.25 psoq1337@newspim.com

이날 캠프에는 황인범과 함께 조유민(샤르자), 이태석(빈), 설영우(즈베즈다), 김승규(도쿄), 김태현(가시마), 오현규(베식타시), 이한범(미트윌란) 등이 인천발 항공편으로 동시 합류했다. 늦은 저녁에는 양현준(셀틱)과 이재성(마인츠)이 당도한다. 당초 이날 합류 예정이던 조규성(미트윌란)은 항공편 지연 여파로 25일 아침 캠프에 들어선다.

이어 25일에는 소속팀 일정을 마친 '캡틴' 손흥민(LAFC)을 비롯해 황희찬(울버햄프턴), 박진섭(저장)이 합류해 힘을 보탠다. '철기둥' 김민재(뮌헨)는 27일에 가세한다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승 일정을 앞둔 이강인(파리 생제르맹)은 가장 늦은 6월 1일 전력에 가세할 예정이다. 지난 18일 먼저 입국해 고지대 적응 훈련을 이어온 대표팀 본진은 이날 달콤한 휴식을 취하며 전열을 가다듬었다.

psoq1337@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

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