'중원 사령관' 황인범 등 8명, 홍명보호 美 사전캠프 합류

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호의 '중원 사령관' 황인범(페예노르트)이 부상을 털고 대표팀 사전캠프에 합류했다. 2026 북중미 월드컵 본선 무대를 향한 홍명보호의 완전체 구상도 막바지 단계에 접어들었다.

황인범을 포함한 8명의 태극전사는 24일(현지시간) 오후 미국 유타주 솔트레이크시티에 마련된 대표팀 사전캠프에 도착했다. 황인범은 지난 3월 16일 네덜란드 에레디비시 경기 중 오른쪽 발목 인대를 다쳐 시즌을 조기에 마감했다. 이후 국내에서 대표팀 의무 스태프의 전담 관리 속에 재활에 매진해왔다. 대표팀 핵심 미드필더인 그의 몸 상태 회복 속도는 홍명보호의 본선 경쟁력을 가를 최대 분수령이 될 전망이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 황인범. [사진=KFA] 2026.05.25 psoq1337@newspim.com

이날 캠프에는 황인범과 함께 조유민(샤르자), 이태석(빈), 설영우(즈베즈다), 김승규(도쿄), 김태현(가시마), 오현규(베식타시), 이한범(미트윌란) 등이 인천발 항공편으로 동시 합류했다. 늦은 저녁에는 양현준(셀틱)과 이재성(마인츠)이 당도한다. 당초 이날 합류 예정이던 조규성(미트윌란)은 항공편 지연 여파로 25일 아침 캠프에 들어선다.

이어 25일에는 소속팀 일정을 마친 '캡틴' 손흥민(LAFC)을 비롯해 황희찬(울버햄프턴), 박진섭(저장)이 합류해 힘을 보탠다. '철기둥' 김민재(뮌헨)는 27일에 가세한다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승 일정을 앞둔 이강인(파리 생제르맹)은 가장 늦은 6월 1일 전력에 가세할 예정이다. 지난 18일 먼저 입국해 고지대 적응 훈련을 이어온 대표팀 본진은 이날 달콤한 휴식을 취하며 전열을 가다듬었다.

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