[MLS] 손흥민, 슈팅 7개 쐈지만 불발...득점 '빈손'으로 홍명보호 합류

시애틀 김기희와 '코리안 더비'...LAFC, 1-0으로 이겨 3연패 탈출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민이 북중미 월드컵을 앞두고 치른 소속팀 마지막 경기에서 누구보다 많은 슈팅 7개를 때렸지만 끝내 리그 첫 득점에는 실패했다.

LAFC는 25일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 15라운드에서 시애틀 사운더스를 1-0으로 꺾고 리그 3연패와 공식전 5경기 연속 무승(1무 4패)을 끊어내며 서부 콘퍼런스 5위(승점 24)로 올라섰다. 시애틀은 승점은 같지만 골득실에서 밀려 6위로 내려앉았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민이 25일(한국시간) 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 15라운드에서 시애틀 사운더스전에서 코너킥을 하고 있다. [사진=LAFC SNS] 2026.05.25 psoq1337@newspim.com

최전방 원톱으로 나선 손흥민은 경기 내내 공격의 중심에 섰다. 전반 초반부터 박스 밖에서 과감하게 발을 내밀었다. 전반에만 5개의 슈팅을 기록하며 시애틀 골문을 두드렸다. 페널티아크 부근에서 날린 오른발 중거리포, 골문 구석을 찌른 유효슈팅까지 장면은 충분했다. 후반에도 두 번 더 골문을 두드렸지만 골키퍼 선방에 막히거나 골문을 빗겨갔다.

이날 경기는 손흥민에게 MLS 리그에서 치르는 월드컵 전 마지막 무대였다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 명단에 이름을 올린 그는 네 번째이자 사실상 마지막이 될 가능성이 큰 월드컵 무대를 앞두고 있다. 경기 내내 누구보다 적극적으로 골문을 노렸지만 결국 리그 마수걸이 골을 터뜨리지 못한 채 대표팀에 합류하게 됐다. 손흥민은 경기를 마치자마자 미국 유타주 솔트레이크시티로 이동해 축구대표팀 사전 캠프에 합류할 예정이다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 15라운드에서 시애틀 사운더스전에서 코너킥을 하고 있다. 2026.5.25. psoq1337@newspim.com

시애틀 센터백 김기희는 선발로 나와 후반 17분까지 62분 동안 수비를 책임졌다. 라인을 조율하며 박스 안에서 몸을 던졌고 공을 빼앗으면 곧바로 롱볼로 역습 전환을 시도했다. 후반 중반 교체될 때까지 안정된 수비로 존재감을 드러냈지만 팀 패배로 씁쓸하게 경기를 마쳤다.

LAFC는 후반 41분 값진 결승골을 터뜨렸다. 오른쪽 측면에서 타일러 보이드가 올린 크로스가 문전으로 날아들었고 후방에서 쇄도하던 티모시 틸먼이 몸을 날리며 발끝을 갖다 대 골문 왼쪽을 뚫었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 티모시 틸먼이 25일(한국시간) 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 15라운드에서 시애틀 사운더스전에서 골을 넣고 기뻐하고 있다. [사진=LAFC SNS] 2026.05.25 psoq1337@newspim.com

하지만 지난 시즌 MLS 최고 공격 듀오로 불렸던 '흥부 듀오'의 시너지는 이날도 좀처럼 살아나지 않았다. 손흥민은 중앙에서, 드니 부앙가는 왼쪽 측면에서 각각 위협적인 장면을 만들었지만 두 사람이 직접 주고받는 장면은 눈에 띄게 줄었다. 부앙가는 개인 돌파와 단독 슈팅에 집중했고 손흥민이 속도를 살려 역습을 이끌어도 박스 안에서 마무리해 줄 동선이 비어 있는 장면이 여러 차례 반복됐다.

경기 전부터 흥부 듀오의 호흡 문제는 도마 위에 올랐다. 직전 내슈빌전 종료 후 부앙가가 "전술이 바뀐 뒤 손흥민을 찾기 어렵다"고 털어놓으면서 파장이 일었다. 시애틀전 사전 기자회견에서 손흥민은 관련 질문에 "발전 과정"이라며 짧게 정리했지만 정작 경기장에서 보여준 두 사람의 연결고리는 여전히 흐릿했다.

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