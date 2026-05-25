구자열 후보, '장애인특보단' 위촉...정책 제안·현장 의견 전달

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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 구자열 원주시장 후보가 25일 장애인 정책 강화를 위한 '장애인특보단 위촉식'을 개최했다. 위촉식은 선거사무소에서 관계자 30여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

구자열 후보 장애인 특보단.[사진=구자열 선거사무소] 2026.05.25 onemoregive@newspim.com

구자열 후보의 선거사무소는 홍기철 단장을 포함해 장애인복지, 장애인가족, 장애인일자리, 장애인문화생활, 장애인체육 등 다양한 분야에서 활동 중인 관계자들이 참석했다고 밝혔다. 이번 장애인특보단은 장애인 당사자와 현장 활동가들이 실질적인 정책 제안과 현장 의견을 전달하는 역할을 맡게 된다.

이번 특보단은 장애인 이동권, 복지 사각지대 해소, 장애인 일자리 확대 및 문화·체육 활동 지원 등 시민 체감형 정책 발굴에 집중할 예정이다.

구자열 후보는 "장애인 정책은 보여주기식 행정이 아니라 시민의 삶 속 불편을 실제로 바꾸는 생활 정책이어야 한다"고 말하며 "현장의 목소리를 가장 잘 아는 분들과 함께 시민 누구도 소외되지 않는 원주를 만들어가겠다"고 말했다.

그는 또 "장애인이 더 안전하고, 더 편안하고, 더 존중받는 도시가 결국 모두가 행복한 도시"라며 "복지와 돌봄, 이동과 문화까지 시민의 삶을 세심하게 살피는 행정을 펼치겠다"고 강조했다.

한편 위촉식에서는 장애인 정책 방향 및 지역 현안에 대한 다양한 의견이 교환됐다.

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