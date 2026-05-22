'평택을 재선거' 후보 토론회 개최…5명 후보자 자질·능력·정책 검증

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 오는 6·3 지방선거를 앞두고 평택시기자단과 평택지역신문협의회가 22일 평택 팽성국제교류센터에서 평택을 국회의원 재선거 후보 토론회를 개최했다.

토론회에는 더불어민주당 김용남 후보, 국민의힘 유의동 후보, 조국혁신당 조국 후보, 진보당 김재연 후보, 자유와 혁신 황교안 후보가 참여했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =평택 국회의원 재선거 후보자 토론회에서 후보자들이 자신의 기호를 표시하며 기념촬영을 하고 있다,[사진=평택시기자단]2026.05.22 krg0404@newspim.com

평택을은 원내 제 1당과 제2당의 후보뿐 아니라 야 3당의 당 대표가 직접 출마하면서 6월 3일 최종 선거 결과가 중앙정치의 향후 움직임에 큰 영향을 줄 것이라는 분석이 나오고 있다.

이날 김기수 평택 시민신문 대표는 "이번 선거는 원내 1·2당 후보뿐 아니라 야 3당 대표까지 출마해 전국적 관심을 끌고 있다"며 "이번 토론회가 후보자들의 자질과 능력 정책을 검증하는 유익한 시간이 되길 바란다"고 말했다.

평택시 기자단 김종호 회장은 "오늘 토론회가 시민에게는 올바른 선택의 기준이 되고 후보자들에게는 평택의 미래를 깊이 고민하는 시간이 되길 바란다"며 "언론 역시 시민을 대신해 묻고 검증하는 역할에 충실하겠다"고 강조했다.

이어 후보들은 기조발언을 통해 각자의 비전과 정책을 밝혔다. 기조발언과 좌석배치 순서는 사전에 제비뽑기로 선정됐다.

우선 조국 후보는 "평택에서는 신입생이지만 중앙 정치에서 성과를 증명해왔다"며 "청와대 민정수석과 법무부 장관 경험을 바탕으로 평택의 숙원 사업을 해결하겠다"고 말했다.

김용남 후보는 "평택은 도농 복합 지역으로 할 일이 많다"며 "더불어민주당 소속 국회의원들과 지방정부, 중앙정부와 협력해 주민 숙원 사업을 빠르게 해결하겠다"고 밝혔다.

이어 유의동 후보는 "평생을 평택에서 살아왔다"며 "평택을 잘 이해하고 끝까지 함께할 후보가 필요하다. 평택만을 위한 의석을 만들어 달라"고 호소했다.

김재연 후보는 "평택은 산업의 심장이지만 시민들은 소외를 겪고 있다"며 "소외된 시민들의 삶을 바꾸는 대체 불가한 일꾼이 되겠다"고 강조했다.

황교안 후보도 "입법·사법·행정의 수장을 모두 경험했다"며 "평택을 한미 글로벌 안보·경제 특구로 만들고 국가 전략 도시로 격상시키겠다"고 밝혔다.

이번 토론회는 유권자들이 후보들의 자질과 정책을 검증하는 자리로 마련됐다. 평택은 인구 65만의 대도시로 성장하며 국가 전략적 요충지로 평가받는 만큼 오는 6월 3일 치러질 재선거 결과에 전국적 관심이 집중되고 있다.

krg0404@newspim.com