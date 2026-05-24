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SGI서울보증, 제7회 AGCIA 연차총회 개최…아시아 보증보험 협력 확대

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  • SGI서울보증이 18일부터 20일까지 AGCIA 총회를 열었다
  • 11개국 22개사 50여 명이 서울에 모여 교류했다
  • 보증보험 제도 확산과 협력 강화 방안을 논의했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = SGI서울보증은 지난 18일부터 20일까지 아시아보증신용보험협회(AGCIA) 제7회 연차총회를 개최했다고 밝혔다.

AGCIA는 2020년 출범한 아시아 지역 보증보험사 블록공동체다. ▲한국 ▲중국 ▲베트남 ▲몽골 ▲캄보디아 등 아시아 11개국의 20개 보험사가 참여하고 있으며 보증·신용보험 시장 정보 공유와 비즈니스 협력을 위한 플랫폼 역할을 수행 중이다. 

SGI서울보증은 협회 출범을 주도해 의장사를 맡고 있으며, 이명순 대표이사는 지난 2024년 3월 협회장으로 선임됐다. 서울에서 열린 이번 연차총회에는 11개국 회원사 관계자 30여 명과 ▲손해보험협회 ▲국제보증보험및신용보험협회(ICISA) ▲뮌헨리(Munich Re) 등 유관기관을 포함해 총 22개사, 50여 명이 참석했다.

이명순 SGI서울보증 대표이사가 지난 19일 서울 동대문 노보텔 호텔에서 열린 제7회 아시아보증신용보험협회(AGCIA) 연차총회에 참석해 환영사를 하고 있다. [사진=SGI서울보증]

4년 만에 서울에서 개최된 이번 총회에는 정회원사 외에도 아시아 보증보험 시장에 관심을 둔 금융기관들이 동참했다. 행사 기간 진행된 역량강화 세미나에서는 글로벌 보험시장 트렌드와 보험산업 내 디지털 기술 활용 방안 등이 논의됐으며, 참여사 간 네트워크 구축이 이뤄졌다.

이병래 손해보험협회장은 "AGCIA가 회원사 간 왕성한 교류를 바탕으로 글로벌 보험시장에서도 주도적인 역할을 해주길 바란다"고 당부했다.

그동안 SGI서울보증은 한국형 보증보험제도 확산을 위해 아시아 지역 보험사들과 교류를 확대해왔다. 2023년에는 몽골 보증보험 제도 도입을 지원하기 위해 몽골리안리 직원을 초청해 보증보험 관련 인턴십을 진행했으며 이후 2024년 몽골 최초의 보증보험 증권 발급에도 기여했다.

아울러 2022년 캄보디아 1위 손해보험사인 포르테 인슈어런스와 공동 상품 개발 및 마케팅 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이후 신규 보증보험 상품 개발과 시장조사 등을 위한 협력 구조를 유지하고 있다.

이명순 SGI서울보증 대표이사는 "이번 총회를 계기로 아시아 지역 내 보증보험 제도 도입과 활성화를 위한 정보 교류 및 비즈니스 협업이 한층 강화되기를 기대한다"며 "앞으로도 아시아 보증시장에서 지속 가능한 협력 모델을 발굴해 회원사들과의 함께 성장할 수 있는 토대를 만들기 위해 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

eoyn2@newspim.com

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