넷마블 '몬길: 스타 다이브' 6월 스타필드 하남서 팝업 오픈

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 6월 3~7일 스타필드 하남서 몬길 팝업스토어를 연다
- 넷마블은 라이브 방송에서 팝업 운영과 27일 1.1버전 업데이트 계획을 공개했다
- 신규 캐릭터·몬스터와 스토리, 편의성 개선·쿠폰·해외 라이브 방송 등을 예고했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 운영하는 몬스터 테이밍 액션 RPG '몬길: STAR DIVE(스타 다이브)'가 오는 6월 3~7일 스타필드 하남에서 첫 팝업스토어를 연다.
넷마블은 지난 21일 개발자 라이브 방송을 통해 이를 공개했다. 팝업스토어는 스타필드 하남 1층 센트럴 아트리움에서 운영되며 공식 굿즈와 게임 체험존, 각종 이벤트가 마련된다.
동시에 이달 27일 진행되는 1.1 버전 업데이트 정보도 공개됐다. 얼음 속성 신규 캐릭터 '나래'와 첫 번째 전설 몬스터 '레기눌라'가 추가되고 메인 스토리 에피소드 6도 공개된다. 이용자 의견을 반영한 편의성 개선 사항도 함께 적용된다.
라이브 방송을 기념해 '프리미엄 연어 퓨레', '보랏빛 승급의 돌', '약속의 나침반' 등 주요 아이템으로 구성된 특별 쿠폰도 제공된다.
'몬길: 스타 다이브'는 2013년 출시된 '몬스터 길들이기'의 후속작이다. 언리얼 엔진5 기반의 고품질 캐릭터와 스토리 연출, 몬스터 포획·수집·합성 시스템, 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이 등을 특징으로 한다.
넷마블은 22일과 25일 각각 영어, 일본어 유튜브 채널을 통해 릴레이 라이브 방송을 진행한다.
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