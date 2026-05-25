전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.25 (월)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

교육부·충남대, 우즈베키스탄서 '정주형 유학생' 육성

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 교육부는 25일 충남대가 우즈베키스탄 타슈켄트에 한국어교육센터를 개소했다고 밝혔다
  • 충남대는 CNUT 설립을 위해 한국어 강의 기반 프랜차이즈 학위과정을 추진하며 1~2학년 현지, 3~4학년 본교 연계를 계획했다
  • 교육부는 회계·인사 제도 개선과 워킹그룹 운영으로 해외 진출 대학을 지원하며 현지에서 K-고등교육 인재를 양성하겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

타슈켄트 한국어교육센터 개소…CNUT 설립 첫 단계
현지 1~2학년·국내 3~4학년 연계해 충남대 학위 취득

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 충남대학교가 우즈베키스탄 타슈켄트에 '충남대학교 타슈켄트 한국어교육센터(KLEC)'를 개소했다고 25일 밝혔다.

이번 한국어교육센터 개소는 충남대가 우즈베키스탄 현지에 추진 중인 '충남대학교 타슈켄트(CNUT)' 설립을 위한 기반 조성의 첫 단계다. CNUT는 충남대 명의의 프랜차이즈 과정으로 운영되며 올해 하반기 개교를 목표로 하고 있다.

교육부 전경. [사진=교육부]

충남대는 앞서 지난 4월 우즈베키스탄 정부와 현지 대학인 타슈켄트 퍼펙트대학교, 부하라 혁신대학교와 협력해 현지 대학 설립·운영을 위한 합의각서(MOA)를 체결했다. CNUT에서는 충남대의 교육과정과 학사 운영 체계를 바탕으로 모든 강의가 한국어로 진행될 예정이다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-9

프랜차이즈 제도는 국내 대학이 본교 교육과정을 해외 대학에 제공하고 현지에서 해당 과정을 이수한 학생에게 국내 대학 학위를 주는 방식이다. 국내 대학은 교육과정 제공과 학위 수여, 품질 관리를 맡고 해외 대학은 현지 학사 운영과 학생 모집 등을 담당한다.

우즈베키스탄은 한국 고등교육에 대한 관심이 높은 국가로 꼽힌다. 현지 고등교육 참여율은 2015년 7%에서 2020년 18.7%, 2024년 47.7%로 빠르게 높아졌다. 현재도 인하대, 부천대, 아주대 등 국내 사립대학이 타슈켄트에서 프랜차이즈 과정을 운영하고 있다.

충남대의 이번 진출은 교육부의 '국제협력 선도대학 육성·지원사업'을 통해 축적한 협력 기반이 K-고등교육 해외 진출로 이어진 사례다. 충남대는 2021년부터 타슈켄트 농과대학과 함께 '우즈베키스탄 농업환경 전문인력 양성 사업'을 추진해 왔다.

CNUT 학생들은 1~2학년 과정을 우즈베키스탄 현지에서 충남대 교육과정으로 이수한다. 이후 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상 등 충남대 본교의 인증 기준을 충족하면 3~4학년 과정을 한국 충남대 본교에서 이어가고, 졸업 시 충남대 학위를 받을 수 있다.

충남대는 한국어교육센터 운영을 위해 본교 퇴직 교원을 현지 채용하는 방안과 우즈베키스탄 현지 한국어 교사 네트워크 활용을 검토하고 있다. 현지 교사에게는 충남대 교수진이 설계한 교육과정에 따른 연수를 제공해 강의 품질을 관리할 계획이다.

교육부는 해외 진출 대학의 현지 운영을 지원하기 위해 회계 기준 마련, 교원 파견 과정에서 발생하는 인사·재정 제약 해소 등 제도 개선도 추진한다. 이를 위해 관련 전문가와 해외 진출 대학 등이 참여하는 워킹그룹을 구성해 운영 중이다.

이난영 국제교육기획관은 "충남대의 우즈베키스탄 진출은 단순히 유학생을 많이 유치하는 것이 아니라  한국에서 실제로 일하고 정주할 수 있는 준비된 인재를 현지에서부터 육성하는 발상의 전환이라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 교육부는 현장 운영 지원부터 법·제도 정비까지, 우리 대학들의 해외 진출 도전을 적극 지원하겠다"고 전했다. 

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동