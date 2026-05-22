김규리 자택 '강도·상해 혐의' 40대男 구속심사 출석 "묵묵부답"

AI 핵심 요약beta
- 40대 남성 A씨가 22일 배우 김규리 자택 침입·강도상해 혐의로 영장실질심사에 출석했다
- 법원은 이날 오후 3시30분 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행한다
- A씨는 20일 북촌 한옥 자택에 침입해 폭행·금품 요구했고 김씨 일행은 탈출했으나 골절·타박상을 입었다
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[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 배우 김규리의 자택에 침입해 금품을 빼앗고 피해자에게 상해를 입힌 혐의를 받는 40대 남성 A 씨가 22일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다.
이종록 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 이날 오후 3시 30분 강도상해 혐의를 받는 A 씨에 대한 영장실질심사를 연다.
A 씨는 이날 오후 2시 50분께 법원에 출석했으나 '배우 김규리 씨 자택에 왜 침입했느냐', '범행을 미리 계획했느냐', '현금을 요구하며 협박한 사실을 인정하느냐', '피해자에게 할 말이 있느냐'는 취재진의 질문에 아무 답을 하지 않았다.
A 씨는 지난 20일 오후 9시쯤 김 씨와 지인이 사는 북촌 한옥마을 자택에 무단으로 침입해 폭행을 하며 금품을 요구한 혐의를 받는다.
집안에는 김 씨와 다른 여성이 있었으며, 두 사람은 A 씨의 감시가 소홀해진 틈을 타 주택 밖으로 빠져나와 인근 행인에게 도움을 요청했다.
김 씨 일행은 가까스로 탈출했지만, 골절과 타박상을 입은 것으로 전해졌다.
행인의 신고를 받고 출동한 경찰은 범행 약 3시간 만인 이날 0시께 서울 모처에서 자수한 A 씨를 검거했다.
pmk1459@newspim.com