하나증권, 생성형 AI 기반 챗봇 상담 서비스 '하나Q' 출시

AI 핵심 요약beta
- 하나증권은 22일 생성형 AI 기반 챗봇 ‘하나 Q’를 출시했다고 밝혔다.
- 하나 Q는 사내 지식을 실시간 검색해 답변을 생성하며, 질문 맥락을 이해해 연속 상담이 가능하다고 했다.
- 계좌관리·거래방법·상품과 제도 안내 등 다양한 문의를 하나의 채널에서 해결하도록 설계했다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 22일 생성형 인공지능(AI) 기반 챗봇 상담 서비스 '하나 Q'를 출시한다고 밝혔다.
하나증권에 따르면 하나 Q는 24시간 365일 언제든 이용 가능한 AI 상담 서비스다. 별도의 대기 시간 없이 즉시 응답이 가능하며, 질문과 답변이 자연스럽게 이어지는 대화형 상담 환경을 구현해 사용자 편의성을 강화했다.
회사는 챗봇의 역할을 단순 안내에서 실질적인 상담으로 확장하는 데 초점을 맞추고 기술 구조보다는 경험 개선에 집중했다. 기존 챗봇 상담이 업무 관련 질문을 분류한 뒤 미리 준비된 답변을 그대로 보여주는 방식으로 운영됐다면, 하나 Q는 사내 지식 정보를 실시간으로 검색한 뒤 이를 기반으로 답변을 생성해 보다 정확하고 전문적인 상담이 가능하다는 설명이다.
단순 키워드 중심의 응답 체계를 넘어 질문의 맥락을 이해하고 후속 문의까지 연속적으로 대응할 수 있도록 설계된 점도 특징이다. 이를 통해 계좌 관리부터 거래 방법, 상품 및 제도 안내까지 다양한 분야의 문의를 하나의 채널에서 편리하게 해결할 수 있다.
조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 "이번 AI 챗봇 출시를 계기로 고객들이 겪는 불편 사항을 지속적으로 개선해 나갈 것"이라며 "앞으로도 손님 경험 개선에 초점을 맞춰 상담 편의성과 서비스 품질을 지속적으로 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com