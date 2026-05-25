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'13개 의혹' 김병기 수사 결론, 지방선거 후로 넘어가나

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  • 경찰이 25일 김병기 의원 공천헌금 등 의혹 수사 결과를 9개월째 내놓지 못하고 있다는 지적이 나왔다.
  • 김 의원 관련 일부 혐의는 수사 마무리 단계지만, 이재명 공소취소 거래설·보좌진 갑질 등 다수 사건도 소환 없이 지지부진하다는 비판이 제기됐다.
  • 야권은 정권 눈치 보기식 늑장 수사라 비난하고, 경찰은 지방선거를 앞두고 선거중립 의무와 공직기강 확립을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경찰 "일부 혐의 법리 검토 중"…선거 전 결론 낼지 주목
6·3 지방선거 앞두고 '눈치 보기' 비판

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 공천헌금 수수 등 13가지 의혹을 받고 있는 김병기 무소속 의원을 수사하는 경찰이 9개월째 수사 결과를 내놓지 못하고 있다. 경찰 안팎에서는 6.3 지방선거가 지나야 수사 결과가 나올 것이라는 전망이 나오고 있다

25일 뉴스핌 취재에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난달 10일 김 의원에 대한 7차 소환조사 이후 한 달 넘게 송치 여부 등 결론을 내리지 못하고 있다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

경찰은 일부 혐의에 대해서는 수사가 마무리 됐으며 법리 검토 등 마무리 단계에 있다는 입장이다.

박정보 서울경찰청장은 지난 18일 서울경찰청에서 열린 기자간담회에서 "일부 혐의에 대해 상당 부분 수사가 진행돼 법리검토하면서 부족한 부분 보완수사 진행하고 있다"며 "일괄 종결하는 것이 좋지만 수사가 마무리 된 것부터 정리하려고 한다"고 말했다.

박성주 국가수사본부장(국수본부장)도 지난 11일 기자간담회에서 "몇가지 의혹에 대해 수사가 끝난 상태가 아니어서 정확히 수사가 마무리되면 결론을 내겠다"고 언급했다.

하지만 지난해 9월 김 의원 차남 숭실대 편입 특혜 의혹이 불거진 후 수사 무마 의혹까지 제기됐음에도 뒤늦게 수사가 이뤄지면서 늑장 수사 논란을 피할 수 없는 상황이다.

더욱이 '이재명 대통령 공소취소 거래설' 의혹을 제기한 전 MBC 기자와 방송인 김어준씨에 대한 경찰 조사도 감감무소식이다. 이 의혹은 지난 3월 10일 김씨가 진행하는 유튜브 방송에 장인수 전 MBC 기자가 제기했다.

청와대도 이 의혹을 부인한 가운데 시민단체는 장씨와 김씨를 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손(방조) 및 형법상 위계에 의한 업무방해 혐의로 고발했다.

이외에도 이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원 보좌진 갑질 의혹 등 8건 수사도 주거지 등에 대한 압수수색 이후 압수물 분석 등이 이뤄지고 있을 뿐 소환 조사 등 추가 수사는 지지부진한 상태다.

이렇다 보니 야권을 중심으로 경찰이 '정권 눈치 보기식 수사'를 한다고 비판하고 있다. 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 지난 4월말 논평에서 "김병기 등 여당 인사들의 수사는 거북이처럼 느리다"며 "여당무죄 야당유죄"냐고 불만을 표했다.

한편 경찰은 지방선거를 앞두고 선거중립의무 유지와 공직기강 확립 등을 강조하고 있다. 경찰청은 20일 전국 경찰에 일반경보를 다음달 3일까지 발령했다. 정치 중립 의무 준수와 공무원 선거 관여 방지를 강조했다. 

매주 관서장 주관 회의를 통해 직원 대상 의무위반 예방 교육을 실시하고, 비상연락체계 확립과 과도한 음주 자제, 집중 감찰 활동을 강화하는 내용이 포함됐다. 

krawjp@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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