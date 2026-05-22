삼일제약, 미국 KC파마와 점안제 북미 유통 협약

AI 핵심 요약beta
- 삼일제약이 22일 미국 KC파마슈티컬즈와 북미 점안제 유통 MOU를 체결했다
- 양사는 삼일제약 '아이투오미니' 점안액 북미 유통과 현지 사업화·유통 협력을 추진한다
- 삼일제약은 FDA cGMP 인증을 추진하며 북미 시장 확대와 해외 시장 공략을 본격화한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼일제약이 미국 안과전문 제약사 KC파마슈티컬즈와 점안제의 북미 시장 유통을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.
KC파마슈티컬즈는 1987년 설립된 캘리포니아주 포모나 소재 제약사로 점안제와 콘택트렌즈 관리 용품 제조에 특화했다. 북미 최대 규모의 자체 브랜드 점안제 제조사로 월마트·CVS·월그린·타겟·크로거 등 미국 주요 대형마트와 약국 체인에 안구건조증 치료제, 인공눈물, 충혈 완화제, 알레르기 안약 등을 공급하고 있다.
회사에 따르면 이번 협약을 통해 삼일제약의 '아이투오미니' 점안액의 북미 유통을 우선 협의하기로 했다. 양사는 북미 시장에서의 사업기회를 공동 검토하고 향후 제품 공급, 현지 사업화, 유통 및 사업 개발 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다. 삼일제약은 미국 식품의약국(FDA)의 우수의약품제조관리기준(cGMP) 인증 획득을 추진 중이다.
양사는 북미 지역 내 네트워크와 사업 인프라를 기반으로 시장 확대 전략, 사업 개발 협력, 현지 사업화 기반 구축 등에서 상호 협력할 예정이다.
삼일제약 관계자는 "북미 시장 확대를 위한 글로벌 협력 기회를 지속적으로 발굴하고 있다"며 "이번 협력을 계기로 해외 시장 확대를 본격적으로 추진해 나갈 예정"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com