에이루트 "지오닉스, 발전소 2곳 UPS 수주"

AI 핵심 요약beta
- 에이루트 자회사 지오닉스가 22일 국내 발전소 2곳에 UPS와 배터리 충전기 수주했다고 밝혔다
- 지오닉스는 맞춤형 설계 강점을 바탕으로 발전소·연료전지·풍력발전소 등 전력 설비 공급 실적을 쌓아왔다
- 지오닉스는 차세대 UPS 기술로 AI데이터센터 진출과 하반기 추가 입찰을 통해 전력 설비 시장 확대에 나선다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에이루트의 UPS(무정전 전원장치) 전문 자회사 지오닉스가 국내 발전소 2곳으로부터 UPS 및 배터리 충전기를 수주했다고 22일 밝혔다.
최근 계약을 체결한 대상은 천연가스발전소와 복합화력발전소다. 지오닉스는 천연가스발전소향 제품 생산을 마무리하고 이달 중 납품을 앞두고 있다. 복합화력발전소에 납품할 UPS 설계 작업은 현재 진행 중이며, 이 발전소에는 UPS와 배터리 충전기 외에도 추가 설비를 공급할 예정이다.
회사에 따르면 지오닉스는 국내 주요 전력 솔루션 기업에 30년 이상 제품을 공급하면서 기술력을 검증했다. 경쟁사와 달리 소프트웨어까지 대응할 수 있어 고객 맞춤형 설계가 가능한 것이 강점이다. 이를 바탕으로 연료전지 및 풍력발전소에 전력 설비를 납품하면서 실적을 확보했다.
지오닉스 관계자는 "50년 이상 UPS 등 전력 설비 사업을 영위하면서 신뢰도를 구축했으며, 이를 통해 최근 발전소향 제품 수주가 이어지고 있다"며 "고객 맞춤형 설계 및 제품 구현 역량을 기반으로 전력 설비 시장 확대에 나설 것"이라고 말했다.
한편 지오닉스는 특허 등록에 성공한 차세대 UPS 기술을 바탕으로 AI 데이터센터 분야 진출을 추진 중이다. 신제품은 모듈화 설계로 고객 요구사항에 유연하게 대응 가능하며, 전력 효율이 높고 발열량이 낮아 데이터센터에 적합하다. 회사는 하반기 추가 프로젝트 입찰을 통해 실적 확대에 나설 방침이다.
nylee54@newspim.com