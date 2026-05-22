"길게 흥하는 장흥" 김성 장흥군수 후보 출정식…압승 호소

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 김성 장흥군수 후보가 22일 출정식을 열고 압승을 호소했다
- 김 후보는 내란세력 척결·이재명 정부 성공·장흥발전을 선거 의미로 제시했다
- 장흥군수 선거는 민주당 김성·조국혁신당 사순문 두 후보의 2파전으로 치러진다
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[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 6·3지방선거 공식 선거운동이 시작된 가운데 더불어민주당 김성 장흥군수 후보가 장흥에서 출정식을 열고 압도적 승리를 호소했다.
김 후보는 선거운동 첫날 충혼탑 참배를 시작으로 장흥터미널에서 군민보고대회 겸 출정식을 개최했다. 이날 행사에는 군민 1000여 명이 참석해 민주당 승리를 강조했다.
김 후보는 이번 선거의 의미로 ▲사회 전반의 불법 내란세력 척결 ▲이재명 정부 성공을 통한 국가 경쟁력 강화 ▲전남·광주 통합 상황에서 장흥 발전 필요성 등을 제시했다.
이어 "이를 실현하기 위해서는 집권여당 후보의 승리가 필요하다"고 밝혔다.
출정식 이후 김 후보는 각 읍면 노인당과 게이트볼장을 방문해 어르신들과 만나 선거 의미와 지역 주요 사업을 설명했다.
김 후보는 "중앙과의 협력 기반과 군정 경험을 바탕으로 장흥 발전을 이끌겠다"며 "어머니 품 장흥, 노벨문학도시 장흥을 완성해 '길게 흥하는 장흥'을 우리의 자랑스러운 후손들에게 물려주겠다"고 말했다.
이어 "압승을 통해 국가 민주주의 위상을 높이고, 장흥을 특색 있는 노벨문학도시로 발전시키겠다"고 밝혔다.
장흥군수 선거는 재선에 도전하는 더불어민주당 김성 후보와 조국혁신당 사순문 후보 등 2파전으로 치러진다.
ej7648@newspim.com