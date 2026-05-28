목요일·음력 4월12일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월28일(목요일·음력 4월12일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 아픔 없이 이별할 수 있겠다.
72년생 : 다시 도전했던 일이 성공하겠다.
84년생 : 처음부터 꼼꼼하게 준비해야 하겠다.
96년생 : 일이 풀려나가겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 노력의 결실의 꽃이 피겠다.
73년생 : 좋은 소식이 있을 수 있겠다.
85년생 : 이 보다 더 좋을 수 없는 결과이겠다.
97년생 : 생각보다 일이 더 많아지겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 응원하고 성원해야 할 때이겠다.
74년생 : 명예를 높이는 일이 생기겠다.
86년생 : 함께 하는 사람들이 많겠다.
98년생 : 보이지 않게 성원하는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
75년생 : 뜻밖의 성과를 얻겠다.
87년생 : 모든 것이 돈으로 귀결되겠다.
99년생 : 희망이 보이기 시작한다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 앞장을 서면 일이 더 꼬이겠다.
76년생 : 직접 찾아가는 것이 좋겠다.
88년생 : 조용하게 지켜보는 것이 좋겠다.
00년생 : 재물 관련 좋은 소식이 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 멀리서 좋은 소식을 보내겠다
77년생 : 기회를 놓칠 수 있겠다.
89년생 : 새 사업을 구상하겠다.
01년생 : 다시 만나야 할 인연이겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 뜻밖의 성과를 얻겠다.
78년생 : 변해야 일이 해결되겠다.
90년생 : 간절하게 소망했던 일이 이루어지겠다.
02년생 : 영원할 줄 알았던 사랑이 떠나겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 사업장에서 좋은 소식이 있겠다.
79년생 : 엄청난 환란을 찾아올 수 있겠다.
91년생 : 즐거움이 절정에 다다르겠다.
03년생 : 아픔이 점점 더 커지겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 수치스러운 일을 당할 수 있겠다.
80년생 : 마음을 비우면 좋은 소식이 오겠다.
92년생 : 돈도 나가고 인심도 잃을 수 있겠다.
04년생 : 알 수 없는 미련이 자꾸만 쌓이겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 어렵더라도 참고 견디는 것 외는 답이 없겠다.
81년생 : 예상했던 것보다 일이 수월하겠다.
93년생 : 사랑보다 더 큰 행복을 없겠다.
05년생 : 하얀 눈이 바다에 소복하게 내리는 모습이겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 도와주는 사람이 없겠다.
82년생 : 사람으로 인해 돈이 들어오겠다.
94년생 : 결혼 상대자를 만나겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 뜻대로 일이 잘 풀려나가겠다.
83년생 : 소망했던 일이 성사되겠다.
95년생 : 좋은 인연을 만나 좋은 사랑을 나누겠다.