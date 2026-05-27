수요일·음력 4월11일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월27일(수요일·음력 4월11일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 약속이 담긴 편지 한 장 배달되겠다.
72년생 : 재물 운세가 매우 강하게 들어오겠다.
84년생 : 하얀 쌀밥을 먹는 일이 생기겠다.
96년생 : 다시 시작하는 것이 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 꼬였던 일이 풀릴 수 있겠다.
73년생 : 외연 확장을 노리면 좋겠다.
85년생 : 말로 인해 큰 이익을 얻겠다.
97년생 : 칭찬 받을 일이 생기겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 소신을 갖고 밀고 가는 것이 좋겠다.
74년생 : 용기를 잃지 않는 것이 중요하겠다.
86년생 : 포기하면 낙오할 수 있겠다.
98년생 : 말과 행동을 조심하는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 배신당하고, 명예마저 잃을 수 있겠다.
75년생 : 모든 것이 불편하게 와 닿겠다.
87년생 : 눈에 보이게 성과가 나타나겠다.
99년생 : 마음을 굳게 먹고 추진해야 하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 모험하면 일이 꼬이겠다.
76년생 : 곤란한 상황이 연출될 수 있겠다.
88년생 : 확장할 수 있는 좋은 기회이겠다.
00년생 : 더 좋은 사람을 만날 수 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 새로운 일을 도모하는 것이 좋겠다.
77년생 : 얌전하게 앉아있는 것이 좋겠다.
89년생 : 사람으로 인해 즐거움이 생기겠다.
01년생 : 인기도 끌고 명예도 얻는다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 만남을 피하는 것이 좋겠다.
78년생 : 복과 돈이 함께 들어오겠다.
90년생 : 나부대면 큰 손해를 볼 수 있겠다.
02년생 : 버려도 되는 가벼운 추억으로 변하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 체면을 손상당하겠다.
79년생 : 뜻대로 일이 풀려나가겠다.
91년생 : 참고 인내하면서 기다리는 것이 좋겠다.
03년생 : 이제야 알 수 있을 것 같은 사랑 찾아오겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
80년생 : 변화를 모색하는 것이 좋겠다.
92년생 : 돈도 벌고 인심도 얻겠다.
04년생 : 단번에 사랑에 빠지는 사이가 되겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 소망하던 일이 성사되겠다.
81년생 : 은근과 끈기가 요구 되겠다.
93년생 : 실망스러운 결과가 있을 수 있겠다.
05년생 : 쌀쌀맞은 눈빛 때문에 상처를 받을 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 생각보다 일이 더 어렵게 풀리겠다.
82년생 : 머리가 맑혀지는 일이 생기겠다.
94년생 : 변화만이 일을 살리는 길이 되겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 원했던 일이 이루어지겠다.
83년생 : 도와주는 것이 좋겠다.
95년생 : 흔들리는 일이 발생할 수 있겠다.