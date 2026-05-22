광주시, 온실가스 31만톤 감축…목표 달성률 94%

AI 핵심 요약beta
- 광주시가 지난해 탄소중립 사업 154개를 점검했다.
- 133개 사업이 목표 달성·정상 추진으로 94%를 기록했다.
- 온실가스 31만4890t을 줄여 목표를 1만3090t 초과했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 각종 탄소중립 사업에서 높은 목표 달성률을 기록했다.
광주시는 지난해 5815억원을 투입한 탄소중립 사업 154개 가운데 133개의 이행 실적을 점검했다고 22일 발표했다.
87개 사업은 목표를 달성했고 38개 사업은 정상 추진 중이다. 8건은 사업이 지연되거나 미달성 중으로 목표달성 또는 정상추진 사업의 비율이 94%를 기록했다.
온실가스 감축 사업은 당초 목표인 30만1800t의 이산화탄소 환산량(CO2eq)보다 1만3090t을 초과 감축해 총 31만4890t의 온실가스를 줄이는 성과를 거뒀다.
이는 수령 30년 된 소나무 3460만 그루가 1년간 흡수하는 탄소의 양이다.
특히 '기업탄소액션'과 '도시생태숲 조성 및 관리' 사업의 성과가 두드러졌다.
'기업탄소액션'은 광주시가 전국 최초로 시행한 사업으로 온실가스 감축 의무가 없는 중소·중견기업들이 자발적으로 온실가스 배출을 줄이고 배출권 모의거래에 참여하게 한다.
지난해 기업탄소액션은 총 4차례 모의거래를 실시했으며 지역기업 24개사에서 3년 평균 대비(2020년∼2022년) 온실가스 5559톤CO2eq을 감축하는 성과를 냈다.
'도시생태숲 조성 및 관리'는 도시열섬, 폭염, 미세먼지 등으로부터 도시 기후환경 개선을 위해 추진하는 도시숲 나무심기 사업이다. 이 사업을 통해 지난해 총 124만7909그루를 식재해 온실가스 4492톤CO2eq을 감축했다.
강기정 시장은 "2045년 탄소중립 목표 달성을 위해서는 전 분야에서 감축 노력을 더욱 강화해야 한다"며 "앞으로도 기후위기대응위원회를 통해 정책 추진 상황을 체계적으로 점검하고 실효성 있는 정책을 펼치겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com