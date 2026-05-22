경남도, 사회적경제 육성 시행계획 확정…88억 원 예산 투입

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 22일 2026년 사회적경제 육성계획을 확정해 88억7000만원을 투입한다
- 사회적가치 확산·지역문제 해결·지속가능 성장 기반 조성을 전략으로 일자리·판로·조직 지원을 추진한다
- 정부 공모사업 참여 확대와 청년 일경험·연구용역으로 사회연대경제 활성화와 성장 촉진을 가속화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사회적가치 창출 및 일자리 지원
성과 평가 및 이행 점검 계획 수립
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 사회적경제 육성 시행계획을 확정하고 88억 원 규모 예산을 투입해 사회연대경제 활성화에 나선다.
도는 '2026년 사회적경제 육성 시행계획'을 수립·확정하고 관련 사업 추진과 정부 공모사업 참여를 확대한다고 22일 밝혔다.
이번 계획은 정부 정책 기조와 도의 중장기 계획을 반영해 마련됐다. 도는 사회적가치 확산, 지역문제 해결형 서비스 확대, 지속가능한 성장 기반 조성을 주요 전략으로 설정하고 총 88억 7000만 원을 투입할 예정이다.
시행계획은 사회적경제 전문가와 유관기관 관계자 등이 참여한 경상남도 사회적경제위원회 심의를 거쳐 확정됐다. 도는 향후 과제 이행 상황을 점검하고 내년 초 성과 평가를 진행할 계획이다.
주요 사업으로는 사회성과를 화폐가치로 환산해 보상하는 '사회적가치 창출 활성화 사업'이 추진된다. 올해는 22개 기업이 참여하며, 성과 측정 이후 인센티브가 지급될 예정이다.
일자리 창출 분야에서는 (예비)사회적기업 14곳을 선정해 취약계층 근로자에게 최대 90만 원의 고용지원금을 지원한다. 시설·장비 지원사업도 10개 기업을 대상으로 진행된다.
이와 함께 판로개척 지원, 공공구매 확대, 협동조합 활성화 지원 등 유통과 조직 기반 강화 사업도 병행 추진된다.
정부 공모사업 참여도 확대한다. 고용노동부 '전략사업별 지역생태계 활성화 사업'과 행정안전부 '사회연대경제 혁신 모델사업'에 선정돼 관련 사업을 추진 중이다. 오는 6월 '마을기업 연합사업' 공모에도 참여할 계획이다.
하반기에는 청년 일경험 제공을 위한 사회연대경제 사업을 추진하고, 사회연대경제 기본계획 수립을 위한 연구용역도 진행할 예정이다.
김명주 경남도 경제부지사는 "사회연대경제 성장 촉진은 국정과제로 정부는 기본법 제정, 사회연대경제 종합계획 수립, 각종 지원사업을 추진하고 있다"며, "경남도에서도 정부의 정책방향에 발맞춰 지역 특성과 여건에 맞는 사회연대경제 정책을 추진해 사회연대경제 성장 촉진을 가속화하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com