세종시, 전국 첫 AI 경관심의 자가점검 시스템 도입

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 22일 AI 경관심의 자가점검을 도입했다.
- 민원인이 서류를 스스로 점검해 편의를 높였다.
- 서류 보완 70%를 30%로 줄일 것으로 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시가 전국 지방자치단체 최초로 인공지능(AI) 기반 경관심의 자가점검 시스템을 도입해 민원 편의성과 행정 효율 개선에 나섰다.
세종시는 건축물 경관심의 신청 과정에서 민원인이 스스로 서류를 점검할 수 있는 AI 시스템을 개발·도입했다고 22일 밝혔다.
그동안 경관심의는 다수 건축물을 대상으로 진행됐지만 전체 심의의 약 70%가 서류 보완 요청을 받으면서 민원 불편과 처리 지연 문제가 반복돼 왔다.
새롭게 도입된 시스템은 민원인이 경관심의·협의·자문 등 심의 유형을 선택하면 해당 유형에 맞는 작성 항목을 단계별로 안내하고 자가 점검할 수 있도록 구성됐다.
세종시는 이번 시스템 도입으로 서류 보완 요청 비율이 기존 70% 수준에서 30% 수준까지 줄고, 약 30일가량 걸리던 심의 처리 기간도 5일 이상 단축될 것으로 기대하고 있다.
양문수 팀장은 "민원인의 불편을 줄이기 위해 경관관리팀이 외부 예산 없이 직접 개발한 시스템"이라며 "시범 운영 과정에서 현장 의견을 반영해 단계적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com